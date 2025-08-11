Лаура навсегда останется в горах: шокирующее завещание легендарной биатлонистки (ВИДЕО)

Тело спортсменки навсегда останется в горах — таково было решение самой Лауры Дальмайер . Она просила сделать это, если погибнет в горах, а спуск тела будет слишком опасен. Она не хотела, чтобы другие рисковали своими жизнями из-за неё.

Напомним, Лаура погибла 28 июля во время восхождения со своей подругой в горах Каракорум в Пакистане. Сошёл камнепад, её подруга уцелела и вызвала спасателей, но плохие метеоусловия не позволили провести спасательную операцию быстро. Вертолет не смог приземлиться в горах, спасатели отправились к месту трагедии пешком, но спасти женщину не удалось.

Как стало известно, по трагической случайности её бывший бойфренд в 22-м году так же погиб в горах.

Лаура Дальмайер родилась 22 августа 1993 года. Она дебютировала в Кубке мира по биатлону в сезоне 2012/13 и одержала свою первую победу в Кубке мира в 2014 году. Дальмайер завоевала два олимпийских золота и семь титулов чемпионки мира. Пять из них на чемпионате мира 2017 года в Хохфильцене, а также одно серебро — мировой рекорд! Она также выиграла общий зачёт Кубка мира в сезоне 2016/17. Она завершила карьеру биатлонистки в мае 2019 года, пояснив, что утратила мотивацию к соревнованиям и решила заняться альпинизмом.