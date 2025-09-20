Латышский язык только на бумаге? Размышления учительницы о реформе

Своими волнениями по этому поводу в соцсети "Тредс" поделилась учительница по имени Анния:

"Образование только на латышском языке... Ах...

Уже второй раз за эту неделю вижу и слышу, как учительница на экскурсии говорит с детьми ТОЛЬКО по-русски. И в трамвае, и указывая, куда идти, и так далее.

Пробуждаются раздумья о том, насколько латышскими являются школы, которые на бумаге перестали быть школами нацменьшинств...

И я сержусь, потому что мне жаль эту молодёжь. Теперь учительницы и родители их "оберегают", разрешая не говорить по-латышски, но я не верю, что в долгосрочной перспективе это пойдёт им на пользу..."

Что же ей пишут в ответ? Комментариев довольно много, вот лишь некоторые из них:

- Мне коллега (русскоязычная) рассказывала, что своего ребёнка хотела отдать в латышский садик, чтобы освоил язык. Сама плохо говорит и понимает, что не сможет научить ребёнка. Ей ответили: у нас очереди, а у вас свои садики есть. После этого она платила репетитору, чтобы ребёнок знал латышский. Если бы с детского сада уже был латышский язык, то в школе проблем не было бы.

- Меня больше волнует, как в этих школах чувствуют себя латышские дети?! Ведь теоретически русских школ больше не существует.

- Мне было ещё грустнее на одном семинаре, когда я поняла, что часть молодых дошкольных педагогов очень плохо понимает мною сказанное. О каком освоении латышского языка можно говорить в таких дошкольных учебных заведениях?

- Случай из жизни (совсем недавно): ребёнок пошёл в первый класс, не зная ни одной латышской буквы, потому что в муниципальном садике всё осваивал на русском языке...

- И такие уходят в техникум/вуз - а тут облом, когда преподаватели говорят, что лекции только на латышском. И приходится учить латышский или бросать учёбу, потому что неспособны усваивать темы. Много примеров и до этого было, не единичных.

- Не факт ли, что всё это укрепление латышского языка начато слишком поздно? Где все были 30+ лет назад? Были русские школы/садики/ТВ/пресса и т.д., всё было преподнесено на золотом подносе, чтобы не осваивать госязык. Внезапно, когда началась война в Украине, русский язык стал мешать! Стал бы кто-то что-то менять, не будь войны - нет! Никого до начала войны не волновало, кто знает латышский язык, кто не знает, а теперь агрятся на каждом углу! Патриоты Латвии (эмодзи "фейспалм").

- Надо перестать ликвидировать латышские школы из-за нехватки нескольких детей и расформировать русские школы, отправив небольшие группы в латышские школы! То же самое надо делать с учителями и руководством! Иначе эта реформа - шутовство!

- Нам предложили сына отдать в русский садик: "Вы не волнуйтесь, теперь в этом садике всё по-латышски..." Только почему-то, когда идёшь мимо, всё, что слышно, - на русском.

- И другая сторона: примерно 10 лет назад моя родственница, ребёнок которой был билингвальным, хотела отдать ребёнка в школу возле дома, чтобы он лучше понимал по-латышски. Это была латышская школа с хорошим рейтингом (в Риге). Директор высказалась: зачем русскоязычным родителям с русской фамилией нужна латышская школа для ребёнка, в районе ведь много русских школ.

- А как вы думаете, это будет работать, если сегрегация остаётся? Сначала надо было перемешать потоки, что никак не стыкуется с теми турбонацистами, которые ни в коем случае не отправят своих детей учиться вместе с русскими, скандалы уже были. Но эта реформа всё равно - всего лишь месть.

- Знаете, второй язык приходит, исходя из возможностей его применения, если их в окружении нет после окончания школы, то нет разницы, какую школу ты окончил, 10-15 лет спустя уровень языка критически падает.

- Они, увы, не думают, если нет среды, язык осваивать намного труднее. Именно поэтому мы предпочли пойти в настоящую латышскую школу. Всё классно, у дочери во 2-м классе уже нет проблем учиться на латышском.