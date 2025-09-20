Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Сентября Завтра: Ginters, Guntra, Marianna
Доступность

Латышский язык только на бумаге? Размышления учительницы о реформе

Редакция PRESS 20 сентября, 2025 10:51

Важно 0 комментариев

LETA

Хотя официально все учебные заведения перешли на латышский язык, по наблюдениям родителей, общение учителей с детьми во многих случаях всё же происходит на русском языке, в частности, во время экскурсий.

Своими волнениями по этому поводу в соцсети "Тредс" поделилась учительница по имени Анния:

"Образование только на латышском языке... Ах...

Уже второй раз за эту неделю вижу и слышу, как учительница на экскурсии говорит с детьми ТОЛЬКО по-русски. И в трамвае, и указывая, куда идти, и так далее.

Пробуждаются раздумья о том, насколько латышскими являются школы, которые на бумаге перестали быть школами нацменьшинств...

И я сержусь, потому что мне жаль эту молодёжь. Теперь учительницы и родители их "оберегают", разрешая не говорить по-латышски, но я не верю, что в долгосрочной перспективе это пойдёт им на пользу..." 

Что же ей пишут в ответ? Комментариев довольно много, вот лишь некоторые из них:

- Мне коллега (русскоязычная) рассказывала, что своего ребёнка хотела отдать в латышский садик, чтобы освоил язык. Сама плохо говорит и понимает, что не сможет научить ребёнка. Ей ответили: у нас очереди,  а у вас свои садики есть. После этого она платила репетитору, чтобы ребёнок знал латышский. Если бы с детского сада уже был латышский язык, то в школе проблем не было бы.

- Меня больше волнует, как в этих школах чувствуют себя латышские дети?! Ведь теоретически русских школ больше не существует.

- Мне было ещё грустнее на одном семинаре, когда я поняла, что часть молодых дошкольных педагогов очень плохо понимает мною сказанное. О каком освоении латышского языка можно говорить в таких дошкольных учебных заведениях?

- Случай из жизни (совсем недавно): ребёнок пошёл в первый класс, не зная ни одной латышской буквы, потому что в муниципальном садике всё осваивал на русском языке...

- И такие уходят в техникум/вуз - а тут облом, когда преподаватели говорят, что лекции только на латышском. И приходится учить латышский или бросать учёбу, потому что неспособны усваивать темы. Много примеров и до этого было, не единичных.

- Не факт ли, что всё это укрепление латышского языка начато слишком поздно? Где все были 30+ лет назад? Были русские школы/садики/ТВ/пресса и т.д., всё было преподнесено на золотом подносе, чтобы не осваивать госязык. Внезапно, когда началась война в Украине, русский язык стал мешать! Стал бы кто-то что-то менять, не будь войны - нет! Никого до начала войны не волновало, кто знает латышский язык, кто не знает, а теперь агрятся на каждом углу! Патриоты Латвии (эмодзи "фейспалм").

- Надо перестать ликвидировать латышские школы из-за нехватки нескольких детей и расформировать русские школы, отправив небольшие группы в латышские школы! То же самое надо делать с учителями и руководством! Иначе эта реформа - шутовство!

- Нам предложили сына отдать в русский садик: "Вы не волнуйтесь, теперь в этом садике всё по-латышски..." Только почему-то, когда идёшь мимо, всё, что слышно, - на русском.

- И другая сторона: примерно 10 лет назад моя родственница, ребёнок которой был билингвальным, хотела отдать ребёнка в школу возле дома, чтобы он лучше понимал по-латышски. Это была латышская школа с хорошим рейтингом (в Риге). Директор высказалась: зачем русскоязычным родителям с русской фамилией нужна латышская школа для ребёнка, в районе ведь много русских школ.

- А как вы думаете, это будет работать, если сегрегация остаётся? Сначала надо было перемешать потоки, что никак не стыкуется с теми турбонацистами, которые ни в коем случае не отправят своих детей учиться вместе с русскими, скандалы уже были. Но эта реформа всё равно - всего лишь месть.

- Знаете, второй язык приходит, исходя из возможностей его применения, если их в окружении нет после окончания школы, то нет разницы, какую школу ты окончил, 10-15 лет спустя уровень языка критически падает.

- Они, увы, не думают, если нет среды, язык осваивать намного труднее. Именно поэтому мы предпочли пойти в настоящую латышскую школу. Всё классно, у дочери во 2-м классе уже нет проблем учиться на латышском.

Смотреть в Threads

 

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:00 20.09.2025
Госбезопасность ЛР: ты виноват лишь в том, что хочется мне…
Sfera.lv 31 минуту назад
Латвия: русскую прессу убьют, но не сегодня – латышскую пощадили, но это пока
Sfera.lv 1 час назад
Трамп: я встречу Си, и всё былое…
Sfera.lv 1 час назад
Эстония: есть только МиГ между прошлым и будущим…
Sfera.lv 2 часа назад
Надо знать: что укрепит иммунитет
Sfera.lv 3 часа назад
«Лекарства — это не конфеты» — Индра Дрейка о рисках привычки
Bitnews.lv 17 часов назад
«Мы защитим каждый сантиметр территории» — премьер Латвии
Bitnews.lv 19 часов назад
В Германии миллионы жителей не справляются с коммуналкой
Bitnews.lv 19 часов назад
Загрузка

В Латвии всё больше несовершеннолетних беременных; специалисты рекомендуют вернуть уроки здоровья

Важно 10:13

Важно 0 комментариев

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

На конференции "Когда ребёнок ждёт ребёнка" (Kad bērns gaida bērnu) специалисты в разных областях подняли вопрос о необходимости поддержки для несовершеннолетних беременных. В Латвии каждый год у десятков и сотен девушек школьного возраста рождаются дети, и эта тенденция не меняется, сообщает 360TV Ziņas.

Читать

Предприниматель Улдис Бикис: надо быть морально готовыми к войне с соседом

Важно 09:50

Важно 0 комментариев

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

У государства и общества должен быть чёткий план, как действовать при разных сценариях угрозы. "Чтобы мы существовали, у нас должно быть объединяющее общество, надо противостоять злу", - такой комментарий на портале tv3.lv в подкасте Piķis un ģēvelis! дал председатель совета Latvijas finieris и вице-президент Конфедерации работодателей Улдис Бикис.

Читать

Силиня: запрос консультаций НАТО — верный шаг со стороны Эстонии

Важно 09:22

Важно 0 комментариев

Решение Эстонии запросить консультации НАТО после вторжения российских истребителей в воздушное пространство этой страны премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала верным шагом.

Решение Эстонии запросить консультации НАТО после вторжения российских истребителей в воздушное пространство этой страны премьер-министр Латвии Эвика Силиня назвала верным шагом.

Читать

«Прилетела фанерка с мотором, и вы справиться не можете?!» Политолог недоумевает

Важно 09:04

Важно 0 комментариев

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

Есть одна вещь, которую надо понимать, касающаяся того, о чём всё время говорят: атаки будут гибридными, потому что на танках трудно будет проехать через болота на границе. Дроны иногда опаснее танков, признал политолог Филипп Раевский в эфире программы Ziņu TOP на телеканале TV24.

Читать

Российские МиГи 12 минут были в Эстонии. Сегодня

Важно 08:52

Важно 0 комментариев

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут. У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

Читать

Английский вытесняет латышский среди молодежи: временный тренд или угроза?

Важно 08:39

Важно 0 комментариев

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Исследование Латвийского агентства языка (LVA) показало: английский стал доминирующим языком в виртуальном общении молодежи, говорится в материале LSM.

Читать