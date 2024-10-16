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Латышский доктор признал, что ему неуютно среди темнокожих приезжих

Редакция PRESS 16 октября, 2024 09:00

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«Мне, как жителю, глядя на «Болт», очевидно, что за последние 3-5 лет он стал таким, какой он есть - ну, вы говорите «чучмеки», а я скажу, что он стал намного темнее». - Такое мнение высказал нейрохирург Елгавской поликлиники и Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня Ренарс Путниньш в программе «Пресс-клуб» телеканала TV24, обсуждая вопросы трудоустройства граждан третьих стран в Латвии, а также видео с большой группой индийцев в окрестностях Марупе, которое вызвало тревогу у жителей

'Теперь, я слышал, что им придется говорить на латышском языке... В Литве тоже говорили, что они должны говорить на национальном языке. Но они говорят по-английски, - говорит нейрохирург.

По его словам, когда они собираются вместе, они тоже выглядят так необычно... «Это неспокойно», - добавил он. Во время дискуссии врач объяснил свои ощущения, основываясь на личном опыте.

«Мое субъективное впечатление... У меня был коллега из Шри-Ланки, который учился с нами. Он пригласил меня поиграть с ними в крикет на выходных. Мы договорились встретиться в Sky в 6 утра и поехать куда-то дальше... Я приехал в Sky, и среди этих 20 человек я был единственным приглашенным местным, и мне было психологически так не по себе, так неуютно среди них... Потом я подумал, что они чувствуют, когда он - единственный темнокожий - садится в троллейбус, а все остальные вокруг - белые. Что ж, интересная ситуация», - сказал врач.

Ранее в передаче TV24 "Ziņu top. Rīga runā" зритель задал вопрос: нужно ли беспокоиться о русском языке в публичном пространстве, если в центре Риги все чаще встречаются люди, говорящие вообще на незнакомых языках?

Гость программы, заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс ответил, что это станет следующей актуальной проблемой. Он отметил, что основной причиной является миграция, вызванная политикой вузов, которые ради быстрой прибыли ставят под угрозу безопасность и национальные интересы.

Ратниекс подчеркнул, что этот вопрос требует решения на уровне Сейма: "Мы не можем продолжать держать миграционные ворота открытыми".

Ранее вопрос о том, почему в Латвии так много иммигрантов из третьих стран, заинтересовал Артиса Пабрикса, который считает, что на студентов многие из них не похожи.

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