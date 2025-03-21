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Латышские соцсети: даже лояльные русские вдруг стали плохими, ощущение, что Латвия будет оккупирована

Редакция PRESS 21 марта, 2025 17:06

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LETA

В латвийском сегменте социальных сетей началось очередное яркое обсуждение национального вопроса. Вопрос достаточно неожиданный – начинает казаться, что даже лояльные русские Латвии почему-то вдруг стали плохими.

Разговор на эту тему начал историк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории Латвии Латвийского университета, профессор БШ «Туриба», член Латвийской академии наук Гунтис Земитис.

«Коллега из Елгавы пожаловался, что многие русские в Елгаве, которые ранее были якобы лояльны, теперь стали враждебными. Я думаю, что это касается не только Елгавы. У многих людей есть ощущение, что Латвия наконец будет оккупирована. Придется заслуживать теплое место. Начинать надо уже сейчас», - написал он.

Публикация довольно быстро обросла комментариями различного толка. Согласны с взволнованным Гунтисом, к слову, далеко не все.

«Такая предвзятая и субъективная интерпретация. От вас такого не ожидала», - написал экс-министр здравоохранения Илзе Винькеле.

«Потому что латыши делают все возможное, чтобы они стали такими. Особая благодарность Ланге и дерусификаторам, но не только», - указал Мартиньш Кетнерс.

«Они никогда не были лояльны. Даже лучше, что теперь видно их истинное лицо и больше нет наивных мыслей об интеграции», - считает Цирвис.

«Их очень качает от успехов или неудач армии агрессора. В настоящее время их информационное пространство празднует победы и расширяет границы на карте мира, отсюда и настроение», - выразил мнение э-ртнерс.

«Если лояльных днями напролет презирают и обзывают, чего можно ожидать?», - задается вопросом Бурниеце.

«Это нормально. Победа приходит только после борьбы. До сих пор у латышей было национальное государство только де-юре, в котором никто ничего не требовал от оккупантов и их потомков. Результатом де-факто стали мы и они. Будто жить в одной стране, но на самом деле - нет», - отметил пользователь СенБийсЛайкс.

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