Хорошо известно, что память - сложное и многослойное явление. Его изучают многие ученые в самых разных областях по всему миру, и в небогатой латвийской науке тоже кое-что появляется. Однако на протяжении десятилетий выигрышным брендом остается «Травма». В конце концов делается вывод, что вся жизнь - это травма.

От этого размахивания флагом многих людей тошнит. Как ни странно, травма, с которой, на мой взгляд, было труднее всего справиться, - это травма советского мышления и жизни. Это то, что пугающе объединяет Латвию с кровавой Россией.

Двуличие, лицемерие, ложь, жадность и пустословие, однако, элементарно вылились в кумовство, коррупцию, лоббирование и непоколебимое всемогущество власти. Но, как и в советской Латвии, широкие народные массы апатичнее колонии черепах. Это тоже объединяет Россию с нашей страной. К чему приводит отчаяние народа, доведенного до безразличия, мы все видим, наблюдая за страшной войной в Украине. Можно ли привыкнуть к безумию, трупам, искалеченным людям, обломкам, грязи, агонизирующей природе?