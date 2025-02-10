Латышская молодёжь начинает даже мыслить по-английски: исследование

Все дело в объеме контента. В интернете русский язык представлен в разы шире. Огромное число блогеров, стримеров, ютуберов и развлекательных каналов создает богатую среду распространения русскоязычного сленга. Латышский же контент в сети занимает куда меньшую долю, а значит, латышскоязычные зумеры вынуждены искать альтернативу — и находят ее. В английском языке.

Затронуты уже несколько уровней языка

«Наибольшая тенденция, несомненно, связана с проникновением английского языка в латышский. Нужно сказать, что это уже затронуло несколько уровней языка. Это касается не только лексики, которую мы перенимаем, но и более глубоких языковых структур, таких как способ мышления. В том, как мы строим предложения, уже начинает проявляться влияние английского языка», — говорит координатор проектов отдела развития языка Агентства латышского языка Иева Мурниеце.

Она рассказала, что эта тема обсуждалась с молодыми людьми по всей Латвии.

-В исследовании мы также пришли к выводу, что это связано, скорее всего, с влиянием социальных сетей, так как около 70% контента, который потребляет молодежь, именно на английском языке. Большая часть связана с сегментом развлечений: фильмы, музыка, подкасты, различные развлекательные клипы в основном на английском.

Наиболее часто время проводят в TikTok, также Instagram, который остается популярным среди молодежи. Facebook здесь менее популярен. Есть и другие платформы, за которыми мы, возможно, не успеваем следить, где они проводят время. И, конечно, компьютерные игры.

Результаты экзаменов тенденцию подтверждают

Кстати, в последние годы учащиеся девятых классов среди всех централизованных экзаменов самые высокие результаты демонстрировали именно по английскому языку. Например, прошлой весной школьники в среднем по стране набрали по английскому почти 64%, по латышскому — 59, по математике — 43%. Но вот радоваться ли такому массовому успеху по иностранному языку?

«Меня немного беспокоит и даже неприятно, хотя, возможно, это пройдет, то, что молодежь часто говорит наполовину на английском, наполовину на латышском. Мы говорим не просто о заимствованных словах — такие всегда будут. Речь о том, что создаются предложения, в которых одна часть на английском, а другая на латышском», — отметил языковед, переводчик, профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андрейc Вейсбергс.

«Возможно, им кажется, что это модно. Возможно, они этого не контролируют. И это самое худшее — когда человек больше не чувствует, где что, и фактически не контролирует то, что говорит. В этом нет ничего плохого, если мы время от времени вставляем какую-то фразу или слово. Ведь в каждом языке есть что-то очень интересное или уникальное. Мне кажется, что слова bestijs и bestija, которые сейчас означают «лучший друг» или «лучшая подруга», звучат немного абсурдно. Когда кто-то говорит «моя bestija», на самом деле не всегда понятно, в каком смысле используется это слово. И таких забавных слов довольно много», — добавил профессор Вейсбергс.

Эластичная грамматика способствует интеграции

Латышский язык, как и русский, удивительно адаптивен. Его эластичная грамматика позволяет интегрировать англицизмы, придавая им латышскую форму — и это особенно нравится лингвистам. Например, глаголы легко «латышизируются»: skrolēt, nošērot, heitot — звучат вполне себе как родные. А значит, молодежь не просто заимствует, а творчески переосмысляет новые слова, встраивая их в правила своего родного языка, на что и указывает Андрейc Вейсбергс.

На то, что латышский обладает завидной гибкостью, обращают внимание и в Агентстве латышского языка. Англицизмы, пройдя «латышизацию» начинают жить по законам латышского языка.

«...Молодые люди перенимают и как бы внедряют английские слова в латышский язык. Но у всех этих слов есть соответствия в латышском языке. То, к чему я бы призвала, ну, возьмите синонимический словарь, он доступен в цифровом виде, посмотрите, может быть, есть подходящее слово», — рекомендует Иева Мурниеце.