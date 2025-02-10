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Латышская молодёжь начинает даже мыслить по-английски: исследование

© Lsm.lv 10 февраля, 2025 10:03

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LETA

Латышская молодежь активно использует англицизмы, порой даже заменяя ими привычные латышские слова. Английский для латышской молодежи стал вторым основным языком общения. Этому посвящено исследование школьников, проведенное Агентством латышского языка, сообщает LSM в программе «Кейс».

Все дело в объеме контента. В интернете русский язык представлен в разы шире. Огромное число блогеров, стримеров, ютуберов и развлекательных каналов создает богатую среду распространения русскоязычного сленга. Латышский же контент в сети занимает куда меньшую долю, а значит, латышскоязычные зумеры вынуждены искать альтернативу — и находят ее. В английском языке.

Затронуты уже несколько уровней языка

«Наибольшая тенденция, несомненно, связана с проникновением английского языка в латышский. Нужно сказать, что это уже затронуло несколько уровней языка. Это касается не только лексики, которую мы перенимаем, но и более глубоких языковых структур, таких как способ мышления. В том, как мы строим предложения, уже начинает проявляться влияние английского языка», — говорит координатор проектов отдела развития языка Агентства латышского языка Иева Мурниеце.

Она рассказала, что эта тема обсуждалась с молодыми людьми по всей Латвии. 

-В исследовании мы также пришли к выводу, что это связано, скорее всего, с влиянием социальных сетей, так как около 70% контента, который потребляет молодежь, именно на английском языке. Большая часть связана с сегментом развлечений: фильмы, музыка, подкасты, различные развлекательные клипы в основном на английском.

Наиболее часто время проводят в TikTok, также Instagram, который остается популярным среди молодежи. Facebook здесь менее популярен. Есть и другие платформы, за которыми мы, возможно, не успеваем следить, где они проводят время. И, конечно, компьютерные игры.

Результаты экзаменов тенденцию подтверждают

Кстати, в последние годы учащиеся девятых классов среди всех централизованных экзаменов самые высокие результаты демонстрировали именно по английскому языку. Например, прошлой весной школьники в среднем по стране набрали по английскому почти 64%, по латышскому — 59, по математике — 43%. Но вот радоваться ли такому массовому успеху по иностранному языку?

«Меня немного беспокоит и даже неприятно, хотя, возможно, это пройдет, то, что молодежь часто говорит наполовину на английском, наполовину на латышском. Мы говорим не просто о заимствованных словах — такие всегда будут. Речь о том, что создаются предложения, в которых одна часть на английском, а другая на латышском», — отметил языковед, переводчик, профессор факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андрейc Вейсбергс.

«Возможно, им кажется, что это модно. Возможно, они этого не контролируют. И это самое худшее — когда человек больше не чувствует, где что, и фактически не контролирует то, что говорит. В этом нет ничего плохого, если мы время от времени вставляем какую-то фразу или слово. Ведь в каждом языке есть что-то очень интересное или уникальное. Мне кажется, что слова bestijs и bestija, которые сейчас означают «лучший друг» или «лучшая подруга», звучат немного абсурдно. Когда кто-то говорит «моя bestija», на самом деле не всегда понятно, в каком смысле используется это слово. И таких забавных слов довольно много», — добавил профессор Вейсбергс.

Эластичная грамматика способствует интеграции

Латышский язык, как и русский, удивительно адаптивен. Его эластичная грамматика позволяет интегрировать англицизмы, придавая им латышскую форму — и это особенно нравится лингвистам. Например, глаголы легко «латышизируются»: skrolēt, nošērot, heitot — звучат вполне себе как родные. А значит, молодежь не просто заимствует, а творчески переосмысляет новые слова, встраивая их в правила своего родного языка, на что и указывает Андрейc Вейсбергс.

На то, что латышский обладает завидной гибкостью, обращают внимание и в Агентстве латышского языка. Англицизмы, пройдя «латышизацию» начинают жить по законам латышского языка.

«...Молодые люди перенимают и как бы внедряют английские слова в латышский язык. Но у всех этих слов есть соответствия в латышском языке. То, к чему я бы призвала, ну, возьмите синонимический словарь, он доступен в цифровом виде, посмотрите, может быть, есть подходящее слово», — рекомендует Иева Мурниеце.

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