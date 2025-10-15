Латвию вымачивает дождями, но в Курземе потеплеет до +13

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в пять утра температура воздуха составляла от +4…+6 градусов в центральных и восточных районах до +10 в Лиепае. В Риге — от +4 градусов в районе аэропорта до +9 в Даугавгриве, где порывы ветра достигали 11 метров в секунду.

«В Курземе днём воздух прогреется до +13 градусов, — отмечают синоптики. — На остальной территории будет немного прохладнее, около +8…+11».

В столице ожидаются кратковременные дожди, однако местами возможны прояснения. Ветер слабый западный, температура воздуха днём — до +11.

Во вторник максимальные значения температуры по стране варьировались от +5,4 градуса в Алuksне до +10,9 в Павилосте и Вентспилсе. Атмосферное давление стабильно — 1015–1019 гектопаскалей.

Для сравнения: в Португалии и Испании во вторник воздух прогрелся до +32, тогда как в горах Центральной и Юго-Восточной Европы ночью температура опустилась до –6.

Специалисты прогнозируют, что уровень загрязнения воздуха в Латвии останется низким, а магнитное поле Земли — спокойным.