Латвия запретила въезд в страну «опасным» россиянам

По его данным, Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела ряд проверок россиян, купивших или построивших жилье и коммерческие объекты рядом с важными для национальной безопасности объектами, передает новостной портал Delfi содержание телепрограммы "Ничего личного" ("Nekā personīga") в воскресенье, 1 июня. По результатам проверок ведомство рекомендовало включить этих людей в список нежелательных для въезда в страну.

"В ряде случаев выявлены риски, создаваемые российскими гражданами для нацбезопасности Латвии. Эти граждане включены в так называемый черный список или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию", - отмечается в сообщении.