Латвия заметно увеличит строительство социального жилья

На эти цели было перераспределено дополнительное финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 18,487 млн евро, а финансирование самоуправлений составит 3,263 млн евро.

Таким образом, общий ранее запланированный объем финансирования в размере 60 млн евро увеличен более чем на 21 млн евро, что будет способствовать увеличению объемов строительства, отметили в Министерстве экономики.

Планируется, что в новом и отремонтированном социальном жилье смогут проживать не менее 1952 человек.