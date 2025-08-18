Латвия заблокировала доступ ещё к 9 порталам с пропагандой РФ: кто в списке на этот раз?

В заявлении поясняется, что совет получил письмо от другого компетентного государственного административного органа относительно проверки веб-сайтов «gazetazemlya.ru», «donday.ru», «konstcvr.ru», «veteransrussian.ru», «dongau.ru», «amursu.ru», «pskgu.ru», «spb.myhistorypark.ru» и «gtrkmariel.ru».

Вероятно, эту проверку проводила Служба государственной безопасности (СГБ). В письме говорится, что веб-сайты распространяют однобокую и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, легализуют принадлежность незаконно оккупированных и аннексированных Россией украинских территорий, укрепляют благоприятное восприятие истории России и формируют позитивное отношение к России в целом.

По мнению СГБ, это может оказать негативное влияние на сплоченность латвийского общества, межэтнические отношения, понимание ценностей, а также на солидарность и поддержку Латвийского государства Украины в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

NEPLP и СГБ установили, что вышеупомянутые веб-сайты распространяют искаженную и ложную информацию о событиях в России и мире, включая войну в Украине, оправдывая вторжение России в Украину и поддерживая присоединение частей Украины к России.

Сообщается также о «специальной военной операции» в Украине, соответствующей российской пропаганде, а также о том, что опубликованная информация направлена против независимости, суверенитета и территориальной целостности Латвии.

Ранее NEPLP принимала аналогичные решения относительно ограничения доступа к порталам, распространяющим российскую пропаганду.

