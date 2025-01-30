Латвия за три года не выдала России ни одного человека по запросу

В прокуратуре не стали комментировать, выдачу каких именно персон запросила Россия и входят ли те в число противники кремлевского режима.

Однако, например, актер Артур Смолянинов недавно в интервью сообщил, что его Латвия по запросу не выдала.

По мнению Смольянинова, тот факт, что Латвия его не выдала, наглядно подтверждает, что страна крепко держится своих демократических принципов: "Я этому рад, в том числе поэтому я здесь", - заявил он в интервью порталу Delfi.lv.

Одной из причин, по которой Латвия не выдает лиц, является то, что в России не будет обеспечено право на справедливый суд.

В настоящее время нельзя сказать, что сотрудничество прокуратур Латвии и России по исполнению международных запросов прекратилось, однако оно стало существенно ограниченным и более формальным.