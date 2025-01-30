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Латвия за 373 млн евро приобретет 42 боевые машины пехоты «ASCOD»

© LETA 30 января, 2025 10:50

Новости Латвии

Латвия заключила с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" договор о поставке Национальным вооруженным силам (НВС) 42 боевых машин пехоты "ASCOD" на сумму 373 млн евро, сообщили в Министерстве обороны.

Договор в присутствии министра обороны Андриса Спрудса подписали заместитель государственного секретаря Минобороны по вопросам обеспечения Андис Диланс и вице-президент "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" Алехандро Эрнандес.

Боевые машины пехоты в соответствии со стандартами НАТО оснащены броней четвертого уровня, автоматической пушкой, противотанковым оружием, пулеметом и передовыми технологиями. Экипажи боевых машин будут состоять из трех солдат и обеспечат перевозку и десантирование шести солдат в полном боевом снаряжении.

Как сообщает Минобороны, процесс закупки боевых машин был начат в 2023 году, в ходе которого были проведены функциональные испытания для получения данных об эксплуатационных возможностях. Также оценивались стоимость техники, доступное оборудование, сроки поставки и другие аспекты.

Развитие потенциала боевых машин пехоты является одним из приоритетов Латвии в рамках целей НАТО по повышению боеспособности.

Как заявил министр обороны, договор о поставках современных боевых машин пехоты знаменует собой новый этап в механизации сухопутных войск латвийской армии. Также это большое событие для военной промышленности Латвии, которая будет участвовать в подготовке боевых машин.

"Мы с нетерпением ждем сотрудничества с оборонной промышленностью Латвии для совместного укрепления ее военного потенциала", - сказал Эрнандес.

Боевые машины пехоты на базе модели "ASCOD" состоят на вооружении армий Испании, Австрии, Великобритании, США и Филиппин.

Новые боевые машины пехоты заменят гусеничные бронемашины CVR(T), которые НВС приобрели у Великобритании.
 

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