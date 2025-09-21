Латвия выразила России протест в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии

"Безответственные действия России являются грубым нарушением Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Они не только создают серьёзную угрозу для гражданской авиации, но и провоцируют эскалацию ситуации", - подчёркивает МИД.

В дипломатической ноте Латвия повторяет требование прекратить агрессию по отношению к Украине, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать весь ущерб, причинённый Украине в результате российской агрессии.

Уже сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и провели в нём около 12 минут. Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации по статье 4 Северноатлантического договора. Аналогичным образом действовала Польша после вторжения дронов.

Согласно 4-й статье НАТО, страна альянса может созвать срочные переговоры, если она считает, что существует угроза её "территориальной целостности, политической независимости или безопасности".