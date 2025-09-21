Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Сентября Завтра: Mariss, Matiss, Modris
Доступность

Латвия выразила России протест в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии

© LETA 21 сентября, 2025 15:37

Важно 0 комментариев

В знак солидарности с Эстонией МИД ЛР сегодня вызвал временного поверенного российского посольства в Латвии и вручил ноту, в которой высказал "категорический протест против нарушения воздушного пространства Эстонии, совершённого российскими военными самолётами 19 сентября", о чём МИД информировал агентство LETA.

"Безответственные действия России являются грубым нарушением Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Они не только создают серьёзную угрозу для гражданской авиации, но и провоцируют эскалацию ситуации", - подчёркивает МИД.

В дипломатической ноте Латвия повторяет требование прекратить агрессию по отношению к Украине, вывести оккупационные войска со всей международно признанной территории Украины и компенсировать весь ущерб, причинённый Украине в результате российской агрессии.

Уже сообщалось, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и провели в нём около 12 минут. Правительство Эстонии приняло решение запросить консультации по статье 4 Северноатлантического договора. Аналогичным образом действовала Польша после вторжения дронов.

Согласно 4-й статье НАТО, страна альянса может созвать срочные переговоры, если она считает, что существует угроза её "территориальной целостности, политической независимости или безопасности".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:45 21.09.2025
Эстония: надо устранить неравноправие на игровых площадках
Sfera.lv 2 часа назад
Италия: в честь известного модельера назовут аэропорт
Sfera.lv 3 часа назад
Число застрахованных работников в Латвии уменьшилось
Bitnews.lv 3 часа назад
Внеочередное заседание Совбеза ООН соберётся по запросу Эстонии
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: будешь молодым и востребованным — получишь квартиру
Sfera.lv 3 часа назад
Осень вернется в понедельник
Bitnews.lv 3 часа назад
50 тыс. латвийцев могут умереть в любой момент
Bitnews.lv 3 часа назад
Только 17% детей до полугода кормят грудным молоком
Bitnews.lv 4 часа назад

«Русских туристов в Риге нет, а кругом русский язык!» Местных в Старой Риге не ждут?

Важно 17:24

Важно 0 комментариев

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Как известно, красота - в глазах смотрящего. Каждый видит то, что хочет увидеть. Очень показательным в этом отношении оказался пост, опубликованный в "Фейсбуке" Римантсом, и реакции на него.

Читать
Загрузка

Лиепниекс: следующая атака по территории НАТО уже будет намного серьёзнее

Важно 16:53

Важно 0 комментариев

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Писатель и политический обозреватель Юргис Лиепниекс высказал своё мнение по поводу недавнего вторжения российских дронов на территорию Польши. Звучит весьма пессимистически - реакцию НАТО он явно считает недостаточной.

Читать

«Рига скоро будет похожа на Исламабад или Мумбаи!» Ратниекс снова возмущён

Важно 16:13

Важно 0 комментариев

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс месяц назад заявил на пресс-конференции, что призывает нелегальных иммигрантов в течение месяца покинуть Латвию.

Читать

Погрелись и хватит: в понедельник резко похолодает — к среде ждите заморозков

Важно 15:13

Важно 0 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, сентябрь завершится более прохладными днями, уже 22 сентября температура воздуха значительно снизится.

Читать

«Мы отстали на 30 лет!» Рижан возмущают перемены в столице

Важно 14:54

Важно 0 комментариев

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Есть такое поверье, что Рига никогда не будет готова - если кто-то скажет, что она готова, то город провалится и страна останется без столицы. Но не все переделки устраивают рижан. На сей раз речь пойдёт о том, что всё больше улиц превращаются в пешеходные, где водителей автомобилей не ждут. 

Читать

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

Новости Латвии 14:39

Новости Латвии 0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

Читать