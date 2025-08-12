Латвия выделит не меньше 2 миллионов евро на покупку оружия для Украины

На закрытой части заседания Кабинета министров был рассмотрен вопрос о взносе в инициативу НАТО по обеспечению Украины крайне необходимой военной поддержкой.

Силиня пояснила, что Латвия присоединится к призыву президента США Дональда Трампа через НАТО поддержать Украину, закупая как системы противовоздушной обороны, так и другие необходимые средства, чтобы Украина могла себя защитить.

«Финансовый объём, который Латвия выделит на эту инициативу, ещё будет уточнён, однако он не будет меньше двух миллионов евро», — сказала премьер.

На прошлой неделе Дания, Норвегия и Швеция подтвердили, что профинансируют пакет оборудования и боеприпасов для Украины стоимостью 500 миллионов долларов США, который будет закуплен в США в рамках новой инициативы НАТО по приоритетным потребностям Украины.

Как уже сообщало агентство LETA, Министерство обороны США и НАТО разработали новый механизм, чтобы европейские страны могли закупать оружие для Украины. В рамках разработанного механизма фактически будет создан банковский счёт НАТО, на который союзники смогут перечислять деньги для закупки оружия в США.

Украина будет направлять список необходимых вооружений напрямую в НАТО, после чего генерал Алексус Гринкевич, нынешний командующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе, оценит, есть ли у США достаточные запасы вооружений для их продажи.