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Латвия вполовину уменьшила импорт зерна из России

© LETA 8 января, 2025 18:56

Новости Латвии

В 2024 году Латвия импортировала из России 214 800 тонн зерна, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году (423 730 тонн), сообщили агентству ЛЕТА в Службе государственных доходов (СГД).

Стоимость импортированного из России зерна в прошлом году составила 35,59 млн евро, что на 60% меньше 2023 года.

В 2024 году из России было импортировано 191 828 тонн кукурузы, 9717 тонн ржи, 8744 тонны пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 4400 тонн ячменя и 111 тонн тритикале.

По сравнению с 2023 годом импорт ржи уменьшился на 81,7%, кукурузы - на 34,9%, тритикале - на 88,8%, пшеницы и смеси пшеницы и ржи - на 88,3%. Импорт ячменя в 2024 году значительно увеличился, так как в 2023 году ячмень импортировался в очень небольшом количестве.

Как пояснили в СГД, с 8 марта 2024 года, когда был запрещен ввоз в Латвию фруктов, овощей, зерновых и кормовых продуктов из России и Беларуси для переработки и конечного потребления, в статистику включены данные о зерне, ввезенном в соответствии с таможенной процедурой выпуска в свободное обращение под кодом 42. Это означает, что товары выпущены в свободное обращение со ставкой налога на добавленную стоимость 0% и подлежат поставке получателю в другом государстве Европейского союза.

По данным СГД, транзитом через Латвию из России в 2024 году было перевезено 1,877 млн тонн зерна, что на 16,3% меньше 2023 года (2,243 млн тонн), в том числе 1,441 млн тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, 199 249 тонн кукурузы, 220 218 тонн ячменя, 8708 тонн ржи, 4288 тонн овса, 2615 тонн тритикале и 726 тонн риса.

По сравнению с 2023 годом транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в 2024 году уменьшился на 17,6%, риса - на 31,4%, кукурузы - на 36,7%, тритикале - на 45,7%, ржи - на 83,5%. В то же время значительно увеличился транзит овса и ячменя - соответственно на 62,3% и 87,5%.

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