Латвия вошла в Совет Безопасности ООН. Один из приоритетов: защита международного правового порядка

Латвия выдвинула свою кандидатуру на выборное место в СБ ООН и осталась единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января Латвия конкурировала с Черногорией, но Черногория решила снять свою кандидатуру.

В этом году Латвия баллотировалась от группы стран Восточной Европы, Конго и Либерия - от группы стран Африки, Колумбия - от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а Бахрейн - от группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

В случае избрания Латвия обязалась выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом для укрепления устойчивости, содействия прочному миру и безопасности.

Латвия считает, что предотвращение конфликтов, защита гражданского населения в вооруженных конфликтах и мирное урегулирование споров должны оставаться главным приоритетом ООН, в том числе через посредничество и миротворчество.

Латвия выступает за повышение ответственности, согласованности и прозрачности СБ ООН. Латвия поддерживает реформы СБ ООН, направленные на повышение его эффективности в решении международных проблем.

Латвия защищает международный правовой порядок. Латвия поддерживает судебное преследование нарушителей международного права и борьбу с безнаказанностью как предпосылки справедливого и прочного мира.

