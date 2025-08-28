Латвия ужесточила правила въезда для граждан третьих стран: как по-новому?

Новые правила для въезда в Латвию ряда иностранцев, в том числе россиян, украинцев и белорусов, вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Как пояснило МВД Латвии в четверг, 28 августа, в ответ на письменный запрос DW, впредь иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, стран НАТО, государств - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), государств Европейской экономической зоны, Швейцарии или Бразилии и не имеющие визы или вида на жительство, выданных Латвийской Республикой, будут обязаны не позднее, чем за 48 часов до въезда в Латвию заполнить анкету на сайте eta.gov.lv.

Как уточнили в МВД Латвии на запрос DW, контроль за заполнением анкеты гражданином третьей страны, упомянутым в поправках к Закону об иммиграции, и предоставлением необходимой информации будет осуществляться при пересечении границы. При этом не исключаются отдельные проверки и в местах, где не осуществляется постоянный пограничный контроль. Их будут проводить пограничники или полиция в рамках их компетенции, сообщили в ведомстве.

Правила касаются и иностранцев с видом на жительство в ЕС, а также следующих транзитом

В формуляре нужно указать цель поездки, ожидаемую длительность и место пребывания в Латвии, маршрут путешествия и некоторые другие сведения.

Кроме того, требуется сообщить латвийским властям и много других сведений биографического характера: участвовал ли иностранец в выборах и какие выборные должности занимает он или его родственники, является ли въезжающий государственным или муниципальным должностным лицом или был им в прошлом, служил ли он в вооруженных силах, спецслужбах, пограничной, таможенной службе или органах внутренних дел, органах юстиции или органах иностранных дел (включая дипломатическую службу).

Ждать разрешения на въезд при этом не требуется. Достаточно получить подтверждение подачи информации на указанный адрес электронной почты. В то же время за непредоставление информации, а также за указание неполных или ложных сведений полагается административный штраф.

Уточняется, что правила распространяются и на тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в других странах ЕС (кроме Латвии), а также на путешествующих транзитом.

Новые правила въезда в Латвию для граждан РФ и Украины

Информация о планируемом изменении правил въезда в страну была обнародована на сайте МВД Латвии 25 августа. Для украинских граждан - если у них нет визы или вида на жительство, выданного Латвией, - обязанность предоставить информацию о себе будет той же, что и для граждан других третьих стран, на которых распространяется это требование, сказано далее в сообщении.

Как уточняется в пресс-релизе, поправки не коснутся проживающих в Эстонии лиц без гражданства (обладателей так называемых серых паспортов неграждан). Однако подача информации "обязательна для граждан России, даже если им выдали постоянный или временный вид на жительство в Эстонии".

Отвечая на вопрос DW о том, почему желающим въехать в Латвию необходимо предоставлять информацию о своих родственниках, представители МВД страны указали, что поданная информация "может использоваться латвийскими спецслужбами и службами безопасности для выявления и предотвращения угроз государственной и общественной безопасности". "В случаях выявления таких рисков компетентные государственные учреждения будут использовать существующие правовые инструменты для устранения угрозы, в том числе путем ограничения возможности лица въехать в Латвию", - добавили в министерстве.

По информации, предоставленной МВД Латвии, сайт с анкетой начнет работать 29 августа.