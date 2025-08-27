Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия: свобода слова не по тарифу. «Зеленые крестьяне» неожиданно спасли латвийскую прессу

27 августа, 2025 12:14

Важно

Во времена расцвета печатных изданий было такое выражение, что газетой можно убить не только муху, но целый банк — имелась в виду какая-то негативная статья в газете в отношении какого-то кредитного учреждения. Увы, это все в прошлом, нынче же, как оказалось, одно государственное учреждение может легко убить… газету. Для этого достаточно в очередной раз повысить тарифы на доставку газет и журналов подписчикам.

Еще до начала подписного сезона, то есть еще до августа, государственное предприятие «Латвияс пастс» сообщила о намерении резко повысить тариф на доставку прессы. Тариф вырос на 30%, а за два года общий рост тарифов составит от 50 до 100%.

Латвийская ассоциация издателей прессы, разумеется, категорически возражал против драконовского роста тарифов, но… «Латвияс пастс» от своего плана отказываться не собирался. Это фактически грозило прессе довольно стремительным вымиранием, поскольку такие расходы на доставку ни сами издатели, ни читатели — главным образом, люди предпенсионного и пенсионного возраста, потянуть бы в перспективе не могли.

Ситуация была почти безнадежной, но тут внезапно прозвучал голос разума. Прозвучал с неожиданной стороны. Одна из правящих в стране сил — Союз зеленых и крестьян — не только поддержала позицию ассоциации издателей прессы, но и инициировала обсуждение данной проблемы на ближайшем заседании коалиционного совета. И, как оказалось на поверку, вполне можно найти необходимые финансы, чтобы не нужно было повышать тариф. Ведь пресса — это не просто источник информации, это не только часть системы обеспечения свободы слова в демократическом государстве, но и важный элемент национальной безопасности.

В итоге тариф на доставку останется прежним или точнее — для издателей доставка прессы подписчикам не подорожает! И в конечном итоге для подписчиков — тоже.

Это тот редкий случай, когда можно действительно похвалить правящих, и, прежде всего, «зеленых крестьян» за государственный подход и за понимание роли прессы в укреплении демократии и в укреплении национальной безопасности. Признательности заслуживает и позиция министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»), который объяснил премьеру опасность и недемократичность попыток увязать дотации на досиавку прессы с языком, на котором эта пресса издается.

Хоть что-то хорошее есть от власти, и это внушает робкий оптимизм.

Киба НИКЛЭ.

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

14:19

Новости Латвии

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

14:08

Важно

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

14:00

Новости Латвии

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

13:34

Новости Латвии

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

13:27

Бизнес

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

13:03

Важно

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

12:48

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

