Латвия: свобода слова не по тарифу. «Зеленые крестьяне» неожиданно спасли латвийскую прессу

Еще до начала подписного сезона, то есть еще до августа, государственное предприятие «Латвияс пастс» сообщила о намерении резко повысить тариф на доставку прессы. Тариф вырос на 30%, а за два года общий рост тарифов составит от 50 до 100%.

Латвийская ассоциация издателей прессы, разумеется, категорически возражал против драконовского роста тарифов, но… «Латвияс пастс» от своего плана отказываться не собирался. Это фактически грозило прессе довольно стремительным вымиранием, поскольку такие расходы на доставку ни сами издатели, ни читатели — главным образом, люди предпенсионного и пенсионного возраста, потянуть бы в перспективе не могли.

Ситуация была почти безнадежной, но тут внезапно прозвучал голос разума. Прозвучал с неожиданной стороны. Одна из правящих в стране сил — Союз зеленых и крестьян — не только поддержала позицию ассоциации издателей прессы, но и инициировала обсуждение данной проблемы на ближайшем заседании коалиционного совета. И, как оказалось на поверку, вполне можно найти необходимые финансы, чтобы не нужно было повышать тариф. Ведь пресса — это не просто источник информации, это не только часть системы обеспечения свободы слова в демократическом государстве, но и важный элемент национальной безопасности.

В итоге тариф на доставку останется прежним или точнее — для издателей доставка прессы подписчикам не подорожает! И в конечном итоге для подписчиков — тоже.

Это тот редкий случай, когда можно действительно похвалить правящих, и, прежде всего, «зеленых крестьян» за государственный подход и за понимание роли прессы в укреплении демократии и в укреплении национальной безопасности. Признательности заслуживает и позиция министра сообщений Атиса Швинки («Прогрессивные»), который объяснил премьеру опасность и недемократичность попыток увязать дотации на досиавку прессы с языком, на котором эта пресса издается.

Хоть что-то хорошее есть от власти, и это внушает робкий оптимизм.

Киба НИКЛЭ.