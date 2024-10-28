Латвия станет первой страной, вылетевшей из Европейского космического агентства? Нужны миллионы евро

Для обеспечения финансирования латвийских организаций договор предусматривает регулярные взносы в бюджет ЕКА, которые возвращаются через агентство для реализации технологических и исследовательских проектов. Согласно информационному отчету Министерства образования и науки Латвии за 2022 год, для поддержания ассоциированного членства на период 2025-2027 годов необходимо выделить из государственного бюджета 15 500 000 евро: 4 000 000 евро в 2025 году, 5 500 000 евро в 2026 году и 6 000 000 евро в 2027 году. Однако в бюджете министерства на 2025 год предусмотрено только 1 121 966 евро, а в 2026 году — 1 121 966 евро, что составляет всего 23,6% от необходимого объема для сохранения статуса члена агентства.

«Если бюджет останется на уровне 1 121 966 евро в 2025 году, Латвия рискует стать первым государством, лишенным статуса члена ЕКА», — заявляют представители Латвийской ассоциации космической индустрии (LAIK) и Федерации обороны и безопасности Латвии (DAIF). Они призывают ответственные комиссии Сейма увеличить бюджет до 4 000 000 евро на 2025 год и до 5 500 000 евро на 2026 год.

«Снижение бюджета ЕКА не имеет обоснования и наносит ущерб национальным интересам Латвии. Без надлежащего финансирования пострадает международная репутация Латвии, прервутся партнерства с другими странами и международными организациями, будут утрачены исторические инвестиции в латвийские компании и исследовательские организации, а латвийские организации потеряют возможность участвовать в международных космических миссиях», — отмечают представители LAIK и DAIF.

«Пятая сфера деятельности НАТО, обеспечивающая развитие оборонного потенциала, - это космос, и в сотрудничестве с Европейской комиссией и странами ЕС НАТО развивает ряд программ, невозможных без промышленного и научного участия», — поясняют эксперты.