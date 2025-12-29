Латвия станет кузницей дронов для ЕС и некоторые другие итоги уходящего года

"Подведение итогов года — это момент, когда мы оцениваем сделанное и одновременно смотрим в будущее. Это подходящее время, чтобы оглянуться на решения и события прошедшего года, которые повлияли на Латвию в контексте Европейского Союза (ЕС), а также обозначить основные приоритеты и вызовы на следующий год.

В этом году Латвия получила повышенное внимание Европейской комиссии, что подтверждает понимание сложной геополитической ситуации и расположения Латвии на внешней границе ЕС.

В апреле, чтобы ознакомиться с ситуацией в приграничных сельских регионах, комиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен встретился с организациями фермеров и посетил несколько хозяйств в Латгалии.

В июне регион совместно с комиссаром по экономике и производительности ЕС Валдисом Домбровскисом посетил исполнительный вице-президент Европейской комиссии по вопросам сплочённости и реформам Рафаэль Фито, ознакомившись как с вызовами в области экономики и безопасности местным самоуправлениям, так и предпринимателям.

В августе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по обороне Андрюс Кубилюс начали цикл визитов в страны-члены ЕС на передовой именно с Латвии. Во время визита она выразила серьёзную обеспокоенность по поводу длительных гибридных атак против Латвии, в том числе инструментаризации миграции как инструмента давления и влияния.

Председатель ЕК подчеркнула, что укрепление линии защиты восточной границы в настоящее время является одной из стратегически наиболее важных инициатив Европейского Союза. В рамках визита она также посетила компанию по производству военных технологий Origin Robotics, выразив удовлетворение быстрым ростом этого инновационного предприятия, которому способствовало финансирование Европейского Союза. Фон дер Ляйен отметила, что у Латвии есть потенциал стать сверхдержавой в области технологий дронов, и накопленные здесь знания в ближайшие годы могут существенно повлиять на формирование как европейской архитектуры безопасности, так и стратегии обороны НАТО.

В октябре восточную приграничную зону Латвии посетил комиссар ЕС по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Во время визита он высоко оценил вклад Латвии в укрепление внешней границы и подтвердил готовность Европейского Союза и впредь оказывать поддержку в защите общей европейской границы. Уже через неделю в Латвии побывала исполнительный вице-президент Европейской комиссии по цифровым технологиям Хенна Виркунен.

Во время визита она сообщила о планах Европейской комиссии инвестировать 10 миллионов евро в создание центра мониторинга региональных подводных кабелей в ответ на недавние попытки повреждения критической инфраструктуры в Балтийском море. При этом было подчеркнуто, что Северные и Балтийские страны станут пилотным регионом для этих центров.

Под руководством комиссара ЕС по экономике и производительности Валдиса Домбровскиса в этом году достигнут значительный прогресс в упрощении регулирования ЕС, а также в сокращении бюрократии и административной нагрузки. Это будет способствовать росту, инновациям и конкурентоспособности, сохраняя при этом высокие стандарты ЕС.

Одновременно комиссар Домбровскис активно работал как над решениями по вопросу замороженных в Европе российских активов, так и над подготовкой окончательного решения последнего саммита Европейского совета, где лидеры стран-членов договорились о дополнительном финансировании Украины в размере 90 миллиардов евро. Как подчеркнул сам комиссар, это соглашение особенно важно в решающий момент, обеспечивая стабильную и предсказуемую поддержку Украины со стороны Европейского Союза.

При этом Европейская комиссия осознаёт, что нельзя игнорировать и другие важные сферы, влияющие на благосостояние европейских граждан. Согласно последним данным опросов Eurobarometer, наряду с войной в Украине и вопросами безопасности и обороны жители ЕС в качестве главных вызовов называют нелегальную миграцию, рост стоимости жизни, а также климатические и экологические вопросы.

Рабочая программа Европейской комиссии на 2026 год отражает усилия ЕС по адаптации к новой реальности — длительной геополитической напряжённости, вызовам безопасности и глобальной конкуренции в технологиях и инвестициях. В центре программы — создание безопасной, конкурентоспособной и устойчивой Европы.

В сфере безопасности Европейская комиссия планирует существенно укрепить оборонные возможности Европы. На практике это означает поддержку совместных закупок вооружений, увеличение мощностей военного производства в Европе и защиту критической инфраструктуры. Большое внимание будет уделено кибербезопасности и устойчивости к гибридным угрозам, что особенно важно для стран ЕС, граничащих с Россией и Белоруссией. Одновременно Комиссия намерена продолжать всестороннюю поддержку Украины — как в сфере безопасности, так и в восстановлении экономики.

Укрепление конкурентоспособности — второй ключевой приоритет. В рабочей программе предусмотрены меры по привлечению инвестиций, стимулированию инноваций и углублению единого рынка. В качестве конкретных примеров названы шаги по развитию союза рынков капитала, поддержка стратегических технологий — искусственного интеллекта, полупроводников, квантовых технологий и чистой энергии, — а также укрепление промышленных возможностей Европы для снижения зависимости от третьих стран.

Одновременно Европейская комиссия обещает целенаправленное сокращение нормативной нагрузки. В 2026 году запланирован ряд инициатив по упрощению правил ЕС, в том числе сокращение требований к отчётности для компаний, особенно малых и средних, а также более простые и гибкие условия использования фондов и программ ЕС. Цель — сделать регулирование ЕС более понятным и практичным, не снижая стандартов защиты окружающей среды, социальных и потребительских прав.

Рабочая программа на 2026 год подтверждает намерение Европейской комиссии сосредоточиться на меньшем количестве, но стратегически важных инициативах, чтобы укрепить способность Европы действовать, защищать свои интересы и обеспечивать устойчивое развитие в всё более сложном мире.

В 2026 году завершается пятилетний план реализации Фонда восстановления, в рамках которого Латвии доступно почти 2 миллиарда евро на реформы и инвестиционные проекты. В ходе реализации плана улучшения проводятся по шести направлениям развития: климат и энергетика, цифровая трансформация, сокращение неравенства, экономика и производительность, здравоохранение, а также укрепление верховенства права.

При поддержке ЕС строятся дома с низкой арендной платой в нескольких регионах Латвии, модернизируется инфраструктура школ и больниц, улучшаются цифровые навыки населения, а также реализуются другие масштабные проекты, которые дают ощутимые улучшения сегодня и послужат следующим поколениям. Предприниматели получают финансовую поддержку как для повышения энергоэффективности, так и для внедрения новых цифровых решений. Поддерживается промышленные исследования и экспериментальная разработка для стимулирования новых продуктов.

Приближаясь к году Огненной лошади, становится ясно, что движение вперёд требует не только энергии, но и ясного направления. Именно совместные, целенаправленные и прагматичные действия определят, сможет ли Европа укрепить безопасность, конкурентоспособность и доверие общества в меняющемся мире".