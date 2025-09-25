Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

В заявлении для СМИ Rheinmetall говорится, что, продолжая расширять свои производственные мощности, компания планирует построить в Латвии современный завод по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Сегодня в Гамбурге немецкая и латвийская стороны подписали меморандум о взаимопонимании по этому поводу. Будущим заводом будут управлять Rheinmetall Waffe Munition GmbH (51%) и Valsts aizsardzības korporācija (49%).

«Создавая собственный завод по производству 155-мм боеприпасов, Латвия делает следующий шаг в укреплении своих оборонных возможностей и расширении независимого оборонного сектора. Произведённые боеприпасы обеспечат снабжение Национальных вооружённых сил Латвии, а также укрепят безопасность цепочек поставок и будут доступны странам-партнёрам», — говорится в заявлении компании.

Начало строительства завода запланировано на весну 2026 года, а начало производства ожидается примерно год спустя.

Инвестиции в размере 275 миллионов евро позволят производить на заводе десятки тысяч артиллерийских снарядов и создать не менее 150 рабочих мест, говорится в заявлении Rheinmetall, а новый завод будет сотрудничать с местными предприятиями.

Министр экономики Виктор Валайнис («Союз зелёных и крестьян») сообщил Латвийскому телевидению, что место для строительства завода уже выбрано, однако пока не уточнил, где именно он будет находиться.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое единство») отметила, что подписание меморандума о взаимопонимании является явным шагом к укреплению оборонной промышленности Латвии. «Стремясь к сотрудничеству с Rheinmetall, Латвия не только укрепляет оборону страны, но и способствует безопасности поставок в Европе, увеличивая промышленные мощности, а также способствуя экономическому росту», — отметила Силиня.

В свою очередь, исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания рада внести свой вклад в «суверенитет Латвии в области боеприпасов», одновременно новая производственная линия в Латвии укрепит позиции Rheinmetall как ведущего мирового производителя артиллерийских боеприпасов.

Rheinmetall также развивает завод аналогичного объёма и размера в Литве, инвестируя 180 миллионов евро. На заводе в Литве, которому присвоен статус проекта государственного значения, планируется производить десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в год. Ожидается, что строительство литовского завода начнётся в ближайшие недели.