Чарльз Диккенс — один из самых известных английских писателей XIX века, автор романов, которые сформировали взгляд современников на социальную несправедливость. Его Оливер Твист стал не только художественным произведением, но и политическим высказыванием о детском труде, нищете и коррупции. Диккенс использовал литературу как инструмент борьбы за справедливость, а его книги стали голосом для тех, кого не слышали. На протяжении двух веков его романы вдохновляли читателей по всему миру на сострадание, милосердие и поиск правды.

Когда государство повышает налоги на книги, оно делает недоступными не просто истории, а целый пласт мировой культуры.