Латвия призывает ЕС прекратить выдачу шенгенских туристических виз гражданам РФ

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, на проходящем на этой неделе в Брюсселе заседании Совета министров юстиции и внутренних дел ЕС был представлен очередной Шенгенский барометр Европейской комиссии с данными за 2024 год о возможных угрозах Евросоюзу. Данные Барометра показывают, что по сравнению с 2023 годом наблюдается тенденция к росту выдачи шенгенских туристических виз гражданам России. В 2024 году было выдано 565 069 шенгенских туристических виз, что на 25% больше, чем в 2023 году. 90% этих виз были выданы в туристических целях.

Козловскис напомнил, что Латвия сразу после вторжения России в Украину в начале 2022 года прекратила выдачу туристических виз и въезд в необязательных целях.

По мнению Козловскиса, в нынешних обстоятельствах продолжать вести дела по-старому невозможно — мы должны признать, что находимся в состоянии гибридной войны. «В Латвии это влияет на повседневную работу органов безопасности как на границе, так и внутри страны. Мы столкнулись как с нелегальным пересечением границы, так и с актами саботажа, такими как поджог музея оккупации, пересечение границы дронами, пропагандистские попытки повлиять на общественное мнение и т. д.», — заявил политик.

Поэтому он призвал все государства-члены серьезно отнестись к этой угрозе, воспринимая отказ от такой услуги как моральное обязательство.

Министр напомнил, что Еврокомиссия опубликовала рекомендации по визовым и въездным ограничениям для граждан России в 2022 году. Латвия — одна из шести стран-членов ЕС, прекративших выдачу шенгенских туристических виз гражданам России.

Европейский комиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брунер в ходе обсуждения выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и призвал государства-члены к единству в вопросе выдачи шенгенских виз. Этот вопрос может быть рассмотрен на следующем заседании Совета министров внутренних дел.

Барометр, подготовленный Европейской комиссией, уже признает влияние глобальной ситуации в области безопасности на функционирование Шенгенской зоны, а также подчеркивает угрозы, исходящие от России как в Шенгенской зоне, ее окрестностях, так и на географически более отдаленных территориях.

В целом объем выданных в 2024 году виз гражданам России достиг 5,7% от всех виз, выданных в Шенгенской зоне.

Шенгенская виза — это разрешение, выдаваемое государством-членом Шенгенского соглашения, которое позволяет въезд в Шенгенскую зону для запланированного краткосрочного пребывания (краткосрочная виза) на территории государства Шенгенского соглашения или для транзита через него. Краткосрочное пребывание длится не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода. В настоящее время шенгенские визы выдают 23 государства-члена ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.