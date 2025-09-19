Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия превращается в полицейское государство? Адвокатам угрожают уголовными делами

Редакция PRESS 19 сентября, 2025 12:16

0 комментариев

Присяжный адвокат Саулведис Варпиньш и его коллеги созвали пресс-конференцию, на которой рассказали о тревожной тенденции - полицейские задержали адвоката на двое суток (максимальное возможное время задержания без выдвижения обвинения) за то, что она посоветовала своему клиенту не давать показаний.

Варпиньш в своем выступлении отметил, что адвокат часто советует клиенту не свидетельствовать, чтобы не было сказано чего-то, что потом может быть опровергнуто, или заведомой лжи. То есть этот совет - часть общепринятой юридической практики. И не знать этого могут только люди, совершенно не знакомые с работой системы юстиции.

По словам Варпиньша, этот случай не единственный. И Латвия стала превращаться в полицейское государство, оказывая давление на людей, в том числе выполняющих свою профессиональные обязательства, при помощи полиции.

"Возникает вопрос, нужно ли было задерживать человека в 7 утра и держать его ровно двое суток, выпустив также в семь утра?", - вопрошает Варпиньш.

Адвокат Дайга Силиня добавила, что задержанной в присутствии ребенка заявили, что спецподразделению разрешено отстреливать собак этой семьи.

Варпиньш также напомнил, что существует такое понятие, как адвокатская тайна. И допрашивать адвоката по делу его клиента - это нарушение. В том числе нарушение 7 пункта Европейской хартии о правах человека, который гарантирует защиту возможности на общение клиента и адвоката.

«Известно о нескольких случаях, когда прослушиваются разговоры адвокатов, проводятся задержания, обыски в помещениях адвокатов, контролируется деятельность адвокатов. В публичном пространстве распространяется ложная информация о причастности адвокатов к незаконной деятельности. Высокопоставленные должностные лица публично выражают неприязнь к адвокатам и ставят под сомнение правильность решений, принятых адвокатскими учреждениями», — рассказала член совета Латвийского совета присяжных адвокатов Дайга Силиня на пресс-конференции совета.

"Против адвокатов возбуждены подозрительные уголовные дела. В том числе за совет не давать показания. Репрессии в отношении адвоката, который посоветовал своему подзащитному не давать показания, противозаконны!

Важно, чтобы человек, имеющий право на защиту, также имел право хранить молчание и не давать показания. Именно адвокат оценивает риски и советует своему подзащитному выбрать тактику защиты, в том числе, что лучше для подзащитного: давать показания или молчать, ведь каждое слово может быть использовано против подзащитного, а ложные показания могут стать отягчающим обстоятельством.

Запугивание и преследование адвокатов недопустимы!

Я полностью согласна с мнением Саулведиса Варпиньша, председателя Совета присяжных адвокатов!", - заявила юрист Виктория Яркина-Точа, опубликовавшая на своей странице выступление Варпиньша.

Глава Госполиции Армандс Рукс заявил, что обвинения серьезные, поэтому будет проведена проверка.

Повышение выплаты дивидендов от государственных капитальных обществ до 90% от прибыли должно принести бюджету в 2026 году дополнительные 62 млн евро. Об этом говорится в докладе Министерства финансов, представленном правительству.

Министерство финансов Латвии предлагает с 2026 года повысить налоги на азартные игры, алкоголь и табак, чтобы увеличить доходы бюджета.

Водитель такси в Риге посодействовала сотрудникам полиции в задержании двух нелегальных мигрантов, выяснило агентство LETA.

Налог на добавленную стоимость (НДС) на хлеб, молоко, яйца и свежее мясо птицы планируется снизить в рамках пилотного проекта с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года.

Реализация плана действий по укреплению восточных приграничных регионов зависит от наших собственных должностных лиц, заявил президент Эдгар Ринкевич на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Безопасность является основным лейтмотивом работы правительства, заявила премьер-министр Эвика Силиня на конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года".

Депутата от Нацблока Каспарса Спунде пригласили на работу учителем истории в бывшую школу нацменьшинств в Чекуркалнсе. Но случилось страшное - новоиспеченный учитель понял, что дети не понимают его.

