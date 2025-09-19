Латвия превращается в полицейское государство? Адвокатам угрожают уголовными делами

Варпиньш в своем выступлении отметил, что адвокат часто советует клиенту не свидетельствовать, чтобы не было сказано чего-то, что потом может быть опровергнуто, или заведомой лжи. То есть этот совет - часть общепринятой юридической практики. И не знать этого могут только люди, совершенно не знакомые с работой системы юстиции.

По словам Варпиньша, этот случай не единственный. И Латвия стала превращаться в полицейское государство, оказывая давление на людей, в том числе выполняющих свою профессиональные обязательства, при помощи полиции.

"Возникает вопрос, нужно ли было задерживать человека в 7 утра и держать его ровно двое суток, выпустив также в семь утра?", - вопрошает Варпиньш.

Адвокат Дайга Силиня добавила, что задержанной в присутствии ребенка заявили, что спецподразделению разрешено отстреливать собак этой семьи.

Варпиньш также напомнил, что существует такое понятие, как адвокатская тайна. И допрашивать адвоката по делу его клиента - это нарушение. В том числе нарушение 7 пункта Европейской хартии о правах человека, который гарантирует защиту возможности на общение клиента и адвоката.

«Известно о нескольких случаях, когда прослушиваются разговоры адвокатов, проводятся задержания, обыски в помещениях адвокатов, контролируется деятельность адвокатов. В публичном пространстве распространяется ложная информация о причастности адвокатов к незаконной деятельности. Высокопоставленные должностные лица публично выражают неприязнь к адвокатам и ставят под сомнение правильность решений, принятых адвокатскими учреждениями», — рассказала член совета Латвийского совета присяжных адвокатов Дайга Силиня на пресс-конференции совета.

"Против адвокатов возбуждены подозрительные уголовные дела. В том числе за совет не давать показания. Репрессии в отношении адвоката, который посоветовал своему подзащитному не давать показания, противозаконны!

Важно, чтобы человек, имеющий право на защиту, также имел право хранить молчание и не давать показания. Именно адвокат оценивает риски и советует своему подзащитному выбрать тактику защиты, в том числе, что лучше для подзащитного: давать показания или молчать, ведь каждое слово может быть использовано против подзащитного, а ложные показания могут стать отягчающим обстоятельством.

Запугивание и преследование адвокатов недопустимы!

Я полностью согласна с мнением Саулведиса Варпиньша, председателя Совета присяжных адвокатов!", - заявила юрист Виктория Яркина-Точа, опубликовавшая на своей странице выступление Варпиньша.

Глава Госполиции Армандс Рукс заявил, что обвинения серьезные, поэтому будет проведена проверка.