Из них 46 080 доз предназначены для лиц в возрасте 12 лет и старше, 2 880 доз — для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 1 440 доз — для младенцев и детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

При этом для вакцинации по-прежнему доступны вакцины, адаптированные под циркулирующие в сезонах 2024 и 2025 годов штаммы вируса COVID-19.

Медицинские учреждения, включая врачей общей практики и учреждения, оказывающие вакцинацию, имеют возможность заказать вакцины для своих пациентов в целях обеспечения сезонной вакцинации против инфекции. Несколько медицинских учреждений и клиник семейных врачей уже заказали и получили обновлённые вакцины против COVID-19.

Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) призывают врачей и медицинские учреждения активно участвовать в сезонной вакцинации против инфекции COVID-19 и предоставлять возможности вакцинации пациентам из групп риска.

Лица, которым рекомендована вакцинация от COVID-19, могут обратиться к своему семейному врачу и пройти вакцинацию. Если вакцины ещё не получены, врач может их назначить. Доставка осуществляется два раза в месяц.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 SPKC призывает людей с повышенным риском тяжелого течения заболевания пройти сезонную вакцинацию.

Последние данные эпидемиологического надзора продолжают демонстрировать рост распространения COVID-19 и ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным Центра эпидемиологического надзора, доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3% в последнюю неделю августа. За последнюю неделю также увеличилось число впервые госпитализированных пациентов с COVID-19 в стационарных медицинских учреждениях.

За первую неделю августа госпитализировано восемь пациентов с диагнозом COVID-19, за последнюю неделю — 48. В августе также зафиксировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19. Об усилении циркуляции вируса в конце лета свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод.

Как поясняет SPKC, аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в прошлом году, когда вспышка Covid-19 пришлась на конец лета — начало осени.

SPKC напоминает, что вакцинация против COVID-19 особенно рекомендуется лицам с повышенным риском тяжелого течения заболевания, включая всех жителей в возрасте 65 лет и старше. Она также рекомендована пациентам с умеренной или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей в возрасте от шести месяцев, взрослых с серьёзными хроническими заболеваниями и беременных женщин. Жителям, которые ежедневно ухаживают за пожилыми людьми или людьми с серьёзными проблемами со здоровьем, также рекомендуется пройти вакцинацию.

SPKC подчеркивает, что вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

Это подтверждают и данные по Латвии. В результате анализа влияния вакцинации от COVID-19, проведённого Центром вакцинации и здравоохранения (SPKC), установлено, что в сезоне вакцинации 2024-2025 годов риск госпитализации в связи с инфекцией COVID-19 был в 2,3 раза выше, а риск смерти — в 3,1 раза выше у пожилых людей, не получивших сезонную вакцинацию от COVID-19, по сравнению с теми, кто её получил.

Данные мониторинга вакцинации SPKC показывают, что за предыдущий сезон вакцинации (с 1 августа 2024 г. по 25 марта 2025 г.) против COVID-19 было вакцинировано 22 217 человек, в том числе 15 059 человек в возрасте 60 лет и старше — 2,8% населения соответствующей возрастной группы.