Латвия получила более 50 000 доз новых вакцин от ковида (3)

© LETA 5 сентября, 2025 09:48

Азбука здоровья 3 комментариев

В августе этого года Латвия получила от производителя более 50 000 доз вакцины «Comirnaty LP.8.1», адаптированной к циркулирующим в этом сезоне штаммам вируса COVID-19, сообщили в Национальной службе здравоохранения (NVD).

Из них 46 080 доз предназначены для лиц в возрасте 12 лет и старше, 2 880 доз — для детей в возрасте от 5 до 11 лет и 1 440 доз — для младенцев и детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет.

При этом для вакцинации по-прежнему доступны вакцины, адаптированные под циркулирующие в сезонах 2024 и 2025 годов штаммы вируса COVID-19.

Медицинские учреждения, включая врачей общей практики и учреждения, оказывающие вакцинацию, имеют возможность заказать вакцины для своих пациентов в целях обеспечения сезонной вакцинации против инфекции. Несколько медицинских учреждений и клиник семейных врачей уже заказали и получили обновлённые вакцины против COVID-19.

Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) призывают врачей и медицинские учреждения активно участвовать в сезонной вакцинации против инфекции COVID-19 и предоставлять возможности вакцинации пациентам из групп риска.

Лица, которым рекомендована вакцинация от COVID-19, могут обратиться к своему семейному врачу и пройти вакцинацию. Если вакцины ещё не получены, врач может их назначить. Доставка осуществляется два раза в месяц.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 SPKC призывает людей с повышенным риском тяжелого течения заболевания пройти сезонную вакцинацию.

Последние данные эпидемиологического надзора продолжают демонстрировать рост распространения COVID-19 и ухудшение эпидемиологической ситуации. По данным Центра эпидемиологического надзора, доля положительных тестов на COVID-19 увеличилась с 8% в первую неделю августа до 17,3% в последнюю неделю августа. За последнюю неделю также увеличилось число впервые госпитализированных пациентов с COVID-19 в стационарных медицинских учреждениях.

За первую неделю августа госпитализировано восемь пациентов с диагнозом COVID-19, за последнюю неделю — 48. В августе также зафиксировано три летальных исхода среди пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19. Об усилении циркуляции вируса в конце лета свидетельствуют и результаты мониторинга сточных вод.

Как поясняет SPKC, аналогичная эпидемиологическая ситуация наблюдалась в прошлом году, когда вспышка Covid-19 пришлась на конец лета — начало осени.

SPKC напоминает, что вакцинация против COVID-19 особенно рекомендуется лицам с повышенным риском тяжелого течения заболевания, включая всех жителей в возрасте 65 лет и старше. Она также рекомендована пациентам с умеренной или высокой иммуносупрессией, включая подростков и детей в возрасте от шести месяцев, взрослых с серьёзными хроническими заболеваниями и беременных женщин. Жителям, которые ежедневно ухаживают за пожилыми людьми или людьми с серьёзными проблемами со здоровьем, также рекомендуется пройти вакцинацию.

SPKC подчеркивает, что вакцинация снижает риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

Это подтверждают и данные по Латвии. В результате анализа влияния вакцинации от COVID-19, проведённого Центром вакцинации и здравоохранения (SPKC), установлено, что в сезоне вакцинации 2024-2025 годов риск госпитализации в связи с инфекцией COVID-19 был в 2,3 раза выше, а риск смерти — в 3,1 раза выше у пожилых людей, не получивших сезонную вакцинацию от COVID-19, по сравнению с теми, кто её получил.

Данные мониторинга вакцинации SPKC показывают, что за предыдущий сезон вакцинации (с 1 августа 2024 г. по 25 марта 2025 г.) против COVID-19 было вакцинировано 22 217 человек, в том числе 15 059 человек в возрасте 60 лет и старше — 2,8% населения соответствующей возрастной группы.

Комментарии (3)
Комментарии (3)
Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (3)

Важно 21:40

Важно 3 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (3)

Мир 21:38

Мир 3 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (3)

Важно 21:38

Важно 3 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (3)

Важно 21:07

Важно 3 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (3)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 3 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (3)

Важно 21:06

Важно 3 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (3)

Бизнес 21:01

Бизнес 3 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

