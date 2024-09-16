Конкретное число передаваемой техники не раскрывается.

Минобороны и ранее сообщало, что Латвия каждый год, как минимум до 2026 года, будет оказывать Украине военную поддержку в размере 0,25% от ВВП. До этого Латвия уже передавала Украине самое разное вооружение и технику, включая вертолеты и приобретенные в свое время у Австрии самоходные гаубицы.

Договор, подписанный с Великобританией в 2014 году, предусматривал поставку 123 единиц боевых машин разведки (БРМ, или CVR(T)), из которых 116 модернизированы, а 7 - без капремонта (они предназначены для обучения механиков). Первые машины были поставлены осенью 2015 года.

В 2019 году с Великобританией был подписан еще один договор о покупке дополнительной техники.

Командир НВС Леонид Калниньш в сентябре прошлого года информировал журналистов о том, что необходимы новые боевые машины пехоты (БМП) с защитой как минимум третьего уровня для участия в тактических операциях и уничтожения передовых линий противника.

БМП нужны для перевооружения механизированной пехотной бригады и замены БРМ в будущем. Нынешним летом глава Минобороны Андрис Спрудс сказал агентству LETA, что закупка БМП находится в финальной фазе процесса выбора.