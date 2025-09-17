Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

Ранее, в феврале 2025-го, латвийское оборонное ведомство сообщало о планах поставить Украине 42 новых бронетранспортера Patria 6x6 общей стоимостью около 40 млн евро. Первая партия была передана в июле и поступила на вооружение 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ («Азов»).

Программа разработки Patria 6x6 началась в январе 2020 года, когда министерства обороны Латвии и Финляндии подписали соглашение о создании новой платформы на базе финской модели с колесной формулой 6х6. Основной выпуск Patria 6x6 для латвийской армии ведется на предприятии в Валмиере, открытом 24 мая 2024 года. Первый бронетранспортер поступил в войска в августе того же года. На первом этапе производственная мощность завода в Валмиере составила 30 машин в год, но в дальнейшем она должна вырасти до 160. Планируется, что именно здесь будут собирать значительную часть бронетранспортеров для иностранных заказчиков. В проект вовлечены и другие латвийские предприятия.

На сегодняшний день бронетранспортеры Patria 6x6 закупили также вооруженные силы Финляндии, Швеции и Дании. По данным Patria, к сентябрю 2025 года совокупный портфель заказов в рамках программы CAVS превысил 1000 машин: около 370 предназначены для Швеции, 262 — для Латвии (плюс 42 для Украины), 164 — для Финляндии, 130 — для Дании, а Германия заказала ограниченную партию в версии самоходных минометов NEMO. На данный момент поставлено более 250 бронетранспортеров.