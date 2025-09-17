Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия передала Украине вторую партию БТР Patria

17 сентября, 2025

Министерство обороны Латвии объявило о передаче Украине второй партии колесных бронетранспортеров Patria 6x6. Машины собраны в Валмиере на заводе совместного предприятия Defense Partnership Latvia, созданного финской группой Patria и латвийской компанией Unitruck.

Ранее, в феврале 2025-го, латвийское оборонное ведомство сообщало о планах поставить Украине 42 новых бронетранспортера Patria 6x6 общей стоимостью около 40 млн евро. Первая партия была передана в июле и поступила на вооружение 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ («Азов»).

Программа разработки Patria 6x6 началась в январе 2020 года, когда министерства обороны Латвии и Финляндии подписали соглашение о создании новой платформы на базе финской модели с колесной формулой 6х6. Основной выпуск Patria 6x6 для латвийской армии ведется на предприятии в Валмиере, открытом 24 мая 2024 года. Первый бронетранспортер поступил в войска в августе того же года. На первом этапе производственная мощность завода в Валмиере составила 30 машин в год, но в дальнейшем она должна вырасти до 160. Планируется, что именно здесь будут собирать значительную часть бронетранспортеров для иностранных заказчиков. В проект вовлечены и другие латвийские предприятия. 

На сегодняшний день бронетранспортеры Patria 6x6 закупили также вооруженные силы Финляндии, Швеции и Дании. По данным Patria, к сентябрю 2025 года совокупный портфель заказов в рамках программы CAVS превысил 1000 машин: около 370 предназначены для Швеции, 262 — для Латвии (плюс 42 для Украины), 164 — для Финляндии, 130 — для Дании, а Германия заказала ограниченную партию в версии самоходных минометов NEMO. На данный момент поставлено более 250 бронетранспортеров.

Обновлено: 14:40 17.09.2025
Для соблюдения норм госязыка на рынке Ратниекс обещает разработать меморандум доброй воли

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

В следующем месяце торговцы овощами и фруктами частично вернутся в овощной павильон рижского Центрального рынка, сообщила агентству ЛЕТА советник вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса Инесе Озолиня.

Комиссия по этике… закрывается! Что, даже первого заседания с Лангой не будет?

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

После того, как стало известно о вступлении депутата от Нацблока, идейной вдохновительницы движения дерусификации, Лианы Ланги в Комиссию Сейма по этике, депутат Евгения Шафранек (Латвия на первом месте) написала запрос на рассмотрение на этой комиссии высказываний самой Ланги.

Магазины мрут, как мухи на морозе: торговцы бьют тревогу

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности, а также повышение налогов наносят серьёзный ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

Врач из Даугавпилса покорил Арарат в майке с эмблемой родной больницы

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

Врач-нарколог Даугавпилсской региональной больницы Язеп Корсак покорил одну из самых легендарных вершин мира - гору Арарат высотой 5137 метров над уровнем моря, сообщает портал Grani.lv.

В августе Латвия выбилась в пятерку лидеров по инфляции в ЕС

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

В августе в Латвии была более высокая годовая инфляция, чем в среднем по ЕС и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в среду статистическим бюро ЕС "Eurostat".

