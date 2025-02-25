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Латвия открыта для новых игроков в банковском секторе: Ринкевич

© LETA 25 февраля, 2025 18:49

Бизнес 0 комментариев

Латвия открыта для прихода в страну польских коммерческих банков, отметил президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший во вторник с государственным визитом Польшу.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе визита Ринкевич встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, маршалом Сейма Шимоном Холовней и маршалом Сената Малгожатой Кидавой-Блоньской.

Президент Латвии отметил, что Польша является важным стратегическим партнером и союзником Латвии и играет важную роль в безопасности региона.

Президент Латвии выразил благодарность Польше за присутствие ее вооруженных сил в Латвии в составе многонациональной бригады НАТО, что существенно укрепляет региональную безопасность и подтверждает роль Польши как надежного союзника.

"Это сотрудничество продлевает тесные исторические связи и стратегическое партнерство наших стран в сфере безопасности", - подчеркнул президент Латвии на встрече.

В ходе встречи с высшими должностными лицами Польши Ринкевич обратил внимание на экономическое сотрудничество двух стран. Он отметил, что Польша служит для Латвии "физическими воротами" в Европу. Президент упомянул, что Латвия недавно успешно отключилась от объединенной энергосистемы России и подключилась к единой энергосети Европы, в том числе благодаря сотрудничеству с Польшей.

Кроме того, Ринкевич рассказал, что Польша является одним из главных торговых партнеров Латвии. Он подчеркнул, что сейчас польские туристы в Латвии занимают пятое место среди иностранных туристов, но и Польша является популярным туристическим направлением для туристов из Латвии, чему способствуют многочисленные авиасоединения с Варшавой, Краковом, Гданьском и Жешувом.

Стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины и трансатлантические отношения. На переговорах Ринкевич выразил уверенность, что Европа должна взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Он отметил, что необходимо продолжать совместными усилиями призывать европейские страны блока НАТО к увеличению вложений в оборону и безопасность своих стран. Президент Латвии подчеркнул, что в ближайшие годы необходимо продолжать концентрироваться на решении вопросов безопасности, в которых тесное сотрудничество и координация стран Балтии и Польши будут иметь существенное значение.

Это предусматривает в том числе укрепление восточной границы Евросоюза в сотрудничестве со странами Балтии и Финляндией, борьбу с нелегальной миграцией и предотвращение различного рода угроз в Балтийском море и регионе в целом, отметил президент Латвии.

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