Латвия настаивает на единстве ЕС в вопросе санкций против Израиля

Страны ЕС обсуждают предложение Швеции и Нидерландов о санкциях в связи с войной в Газе. В Риге подчёркивают: уже действуют ограничения против членов «Хамас» и связанных с ними структур, а также против лиц, причастных к насилию на Западном берегу. Решения по Израилю, по мнению Латвии, должны быть увязаны с политическим процессом и принципом «двух государств».

«Важно вернуться к перемирию, освободить заложников и обеспечить гуманитарную помощь жителям Газы», — заявили в министерстве. Одновременно Латвия не поддерживает расширение военной операции и строительство новых поселений на Западном берегу.

В МИД отмечают: для Латвии принципиально важно сохранить единство ЕС, чтобы Союз оставался влиятельным игроком и в ближневосточном мирном процессе.