Латвийцы определили одну из главных проблем в стране: опросы «Евробарометра»

В свою очередь, 24% жителей Латвии считают проблемой здравоохранение. Такое же количество респондентов выражают обеспокоенность экономической ситуацией, еще 20% участников опроса считают, что одной из главных требующих решения задач в стране является оборона и безопасность.

На уровне Европейского союза (ЕС) 27% латвийцев выражают обеспокоенность вторжением России в Украину, 25% участников опроса отметили в качестве одного из наиболее напряженных аспектов в блоке международную ситуацию, еще 23% респондентов выразили обеспокоенность экономической ситуацией.

В топ-тройке страхов европейцев - вторжение России в Украину, которое отметили 27% жителей ЕС, 24% участников опроса беспокоятся о международной ситуации, еще 20% респондентов в числе главных проблем блока упомянули безопасность и оборону.

Данные последнего опроса "Евробарометра" свидетельствуют о том, что правительству Латвии не доверяют 60% жителей, в то время как доверяют 27% участников опроса. Кроме того, 62% респондентов не доверяют парламенту, а доверяет 31% жителей Латвии. Евросоюзу доверяют 54% жителей Латвии и не доверяют 34%.

Кроме того, 44% жителей Латвии считают имидж ЕС положительным, а 10% респондентов оценивают его как негативный. Остальные 45% участников опроса дали нейтральную оценку. При этом 68% жителей Латвии настроены оптимистично относительно будущего блока, а 29% - пессимистично.

Опрос "Евробарометра" проводился в Латвии с 26 марта по 15 апреля, в нем приняли участие 1013 жителей Латвии.