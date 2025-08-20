Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийцам придётся затянуть пояса: Минфин ищет, где урезать расходы (1)

© Lsm.lv 20 августа, 2025 15:26

Новости Латвии 1 комментариев

Кабинет министров начинает подготовку бюджета на 2026 год. Согласно макроэкономическим прогнозам Министерства финансов, процесс будет непростым. В правящей коалиции намерены разработать новые предложения по сокращению государственных издержек и перенаправлению сэкономленных средств на приоритеты — оборону, демографию и образовательную программу «Программа в школе», сообщает Служба новостей Латвийского радио.

Минфин актуализировал экономические прогнозы в условиях высокой неопределенности. Геополитическая ситуация диктует необходимость увеличения расходов на оборону, поэтому Еврокомиссия допустила для стран-участниц послабления по требованиям к бюджетному дефициту. По прогнозам, в следующем году дефицит достигнет 3% ВВП, а в последующие годы приблизится к 4% — выше допустимого уровня.

Инфляция в этом году составит около 3,5% вместо ранее прогнозируемых 2,5%. Рост связан с подорожанием продуктов питания и ожидаемым повышением тарифов на тепло. В то же время на 2026-й прогнозируется снижение инфляции до 2,3%. Более тревожной выглядит ситуация с внешним долгом, отметил представитель Банка Латвии Мартиньш Битанс:

«После многих лет стабильности мы видим начало резкого роста госдолга. В отдельных случаях он уже превышает 55% ВВП. Это значит, что серьёзные трудности нас ждут не столько в 2026-м, сколько в 2027–2029 годах. Если коррекции не будут проведены, уже в этом году нам, возможно, придётся рефинансировать долг под более высокие ставки».

По словам Битанса, это может повлиять и на возможности привлечения инвестиций. Между тем летом в Минфине заработала группа по пересмотру расходов государства. Министерства подали около 250 предложений на общую экономию: 150 млн евро в следующем году и до 450 млн в последующие три года. Предложения касаются сокращения расходов на оплату труда, субсидии, товары, услуги и другие позиции.

От депутатов Сейма звучат и более конкретные идеи. Вскоре парламент рассмотрит поправки к закону о госзакупках, которые, как отметил лидер фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревиц, позволят сделать систему эффективнее и в перспективе сэкономить десятки, а возможно и сотни миллионов евро.

Глава фракции «Прогрессивных» Андрейс Шуваевс видит значительный резерв в управлении госкомпаниями. По его словам, только на счетах Latvijas valsts meži без инвестиционных планов скопилось почти 300 млн евро. Эти средства, считает депутат, необходимо направить на здравоохранение и образование.

Сопутствующие бюджету законопроекты планируется подготовить к рассмотрению в правительстве в сентябре, обсудить в середине октября и 15 октября подать на рассмотрение в Сейм.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

Важно 13:45

Важно 1 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Важно 12:54

Важно 1 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Важно 12:35

Важно 1 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (1)

Важно 11:54

Важно 1 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (1)

Важно 11:14

Важно 1 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

Важно 11:02

Важно 1 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

