Минфин актуализировал экономические прогнозы в условиях высокой неопределенности. Геополитическая ситуация диктует необходимость увеличения расходов на оборону, поэтому Еврокомиссия допустила для стран-участниц послабления по требованиям к бюджетному дефициту. По прогнозам, в следующем году дефицит достигнет 3% ВВП, а в последующие годы приблизится к 4% — выше допустимого уровня.

Инфляция в этом году составит около 3,5% вместо ранее прогнозируемых 2,5%. Рост связан с подорожанием продуктов питания и ожидаемым повышением тарифов на тепло. В то же время на 2026-й прогнозируется снижение инфляции до 2,3%. Более тревожной выглядит ситуация с внешним долгом, отметил представитель Банка Латвии Мартиньш Битанс:

«После многих лет стабильности мы видим начало резкого роста госдолга. В отдельных случаях он уже превышает 55% ВВП. Это значит, что серьёзные трудности нас ждут не столько в 2026-м, сколько в 2027–2029 годах. Если коррекции не будут проведены, уже в этом году нам, возможно, придётся рефинансировать долг под более высокие ставки».

По словам Битанса, это может повлиять и на возможности привлечения инвестиций. Между тем летом в Минфине заработала группа по пересмотру расходов государства. Министерства подали около 250 предложений на общую экономию: 150 млн евро в следующем году и до 450 млн в последующие три года. Предложения касаются сокращения расходов на оплату труда, субсидии, товары, услуги и другие позиции.

От депутатов Сейма звучат и более конкретные идеи. Вскоре парламент рассмотрит поправки к закону о госзакупках, которые, как отметил лидер фракции «Нового Единства» Эдмунд Юревиц, позволят сделать систему эффективнее и в перспективе сэкономить десятки, а возможно и сотни миллионов евро.

Глава фракции «Прогрессивных» Андрейс Шуваевс видит значительный резерв в управлении госкомпаниями. По его словам, только на счетах Latvijas valsts meži без инвестиционных планов скопилось почти 300 млн евро. Эти средства, считает депутат, необходимо направить на здравоохранение и образование.

Сопутствующие бюджету законопроекты планируется подготовить к рассмотрению в правительстве в сентябре, обсудить в середине октября и 15 октября подать на рассмотрение в Сейм.