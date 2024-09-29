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Латвийское ли пиво мы пьем? Изготовители скрывают информацию о том, где оно сварено (1)

tv3.lv 29 сентября, 2024 10:56

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Ряд популярных в Латвии пивных брендов не раскрывают потребителям информацию о том, где их продукция изготовлена. При этом чаще всего такое пиво варят не у нас, а в Литве и Эстонии, сообщает программа "Без табу".

С 1 сентября вступили в силу новые правила, по которым торговцы продуктами питания обязаны размещать информацию о стране происхождения товара. Съемочная группа "Без табу", побывав в одном из магазинов, обнаружила, что для многих сортов пива эта информация до сих пор недоступна.

На этикетках страна происхождения тоже не указана - это относится, в частности, к Madonas alus, Lāčplēša alus, Lielvārdes alus и Bauskas alus. Senču. На их этикетках указан распространитель - Cido grupa, а в случае Bauskas alus - Pārdevējs (продавец).

Администрации Cido grupa, Madonas alus, Bauskas alus долго не отвечали на вопросы "Без табу" и предпочли не разглашать информацию о происхождении пива. Представитель Cido grupa пообещала дать ответы, но прошла неделя, а это так и не было сделано.

По неофициальной информации "Без табу", пивную продукцию Cido grupa делают в Литве.

Представитель акционерного общества Aldaris сообщил, что пиво этого бренда уже больше 10 лет варят за пределами Латвии - в основном в Эстонии, как и Mežpils alus, которое Aldaris распространяет.

"Все пиво Mežpils alus, доступное в барах, гостиницах и ресторанах, изготовлено в Латвии. Бутылочное Mežpils tradicionālais и Mežpils senču делается в Эстонии, в Саку, а остальные сорта бутылочного пива - в Латвии. Все баночное пиво изготовлено в Эстонии", - заявил представитель АО Aldaris Том Курситис.

Член правления Общества независимых пивоваров Латвии Рейнис Плявиньш разъяснил ситуацию - крупные латвийские пивные заводы перешли в собственность международных предприятий: "Когда группа Unibrew начала скупать, они начали с пива Lāčplēša alus, перенесли его в Паневежис, как и Madonas alus, и Līvu alus из Лиепаи.  Теперь они взяли и "Бауску". Вроде бы и покупаешь Madonas alus, а деньги за него утекают за границу, мы выпускаем из страны свое благосостояние, так как принимаем непродуманные решения у полок в магазинах. Нам надо покупать больше местной продукции".

Продовольственно-ветеринарная служба, в свою очередь, поясняет, что в данный момент пока руководствуется принципом "Прежде всего консультируй". Только с марта следующего года предусмотрено штрафовать торговцев за несоблюдение новых правил.

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