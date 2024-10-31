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Латвийский сыр может стать особо охраняемым: еще и по географическому указанию

© LETA 31 октября, 2024 20:37

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Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) начала процедуру регистрации охраняемого географического указания  «Latvijas siers» (Латвийский сыр). Агентство LETA cо ссылкой на сообщение службы сообщает, что получена заявку группы производителей АО «Smiltenes piens» на регистрацию охраняемого географического указания для продукта «Latvijas siers».

Представители службы поясняют, что защищенное географическое указание — это название, которое идентифицирует продукт, происходящий из определенного места, его качество, репутацию или другие характеристики, которые в основном связаны с географическим происхождением.

В Европейском Союзе зарегистрировано более 900 охраняемых географических указаний.

PVD сообщает, что в течение месяца после публикации заявления на сайте сервиса любое лицо может подать заявление о возражении против регистрации произведенного в Латвии продукта в реестре охраняемых географических указаний.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.

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