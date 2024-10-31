Латвийский сыр может стать особо охраняемым: еще и по географическому указанию

Представители службы поясняют, что защищенное географическое указание — это название, которое идентифицирует продукт, происходящий из определенного места, его качество, репутацию или другие характеристики, которые в основном связаны с географическим происхождением.

В Европейском Союзе зарегистрировано более 900 охраняемых географических указаний.

PVD сообщает, что в течение месяца после публикации заявления на сайте сервиса любое лицо может подать заявление о возражении против регистрации произведенного в Латвии продукта в реестре охраняемых географических указаний.

PVD является государственным административным учреждением, подведомственным Министерству сельского хозяйства, которое осуществляет государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарной медицины.