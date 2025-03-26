Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 26. Марта Завтра: Eizenija, Zenija
Доступность

Латвийский союз рыбопереработчиков: рыба будет только дорожать

© LETA 26 марта, 2025 12:30

Важно 0 комментариев

Из-за роста цен и нехватки сырья производство рыбы будет только дорожать, предсказал в интервью агентству LETA президент Латвийского союза рыбопереработчиков и совладелец SIA «Karavela» Янис Энделе.

По его словам, в настоящее время отрасль переживает уникальный цикл роста цен - хотя логично было бы ожидать снижения цен, на самом деле они растут уже пять лет.

Энделе отметил, что нет оснований ожидать падения цен на сырье, поскольку запасы рыбы и ресурсы в целом не улучшаются.

"Я работаю в отрасли уже 20 лет - предыдущие периоды были такими, что если в один год цена на что-то росла, то в следующий год цена падала, иногда больше, иногда меньше. Каждый год происходило колебание цен, но вот уже пять лет цены растут», - сказал Энделе.

Он пояснил, что себестоимость продукции складывается из двух крупных статей расходов - заработной платы и цены на сырье.

"Для производства одной банки, помимо доставки рыбы на фабрику, требуется один человек, который вручную нанизывает рыбу на шампуры для копчения. К сожалению, этот процесс невозможно механизировать. Мы провели много исследований, а также вложили деньги в пилотные проекты по спиннингу рыбы, но на данный момент результат не соответствует оборудованию. После копчения рыбы один человек вручную упаковывает ее в банку. В любом случае, это ручная работа», - говорит президент организации.

По его словам, за последнее десятилетие зарплаты в рыбной отрасли выросли более чем в два раза, и теперь себестоимость банки рыбы стала точно такой же, как у конкурентов в Швеции, Норвегии и Франции. Но даже там нет огромных зарплат в рыбопереработке, так как в цехах работают в основном иммигранты.

Энделе также отметил, что за последние десять лет цена на сырую рыбу выросла в три раза. "Если в 2014 году рыба стоила около 30 центов за килограмм, то сегодня она стоит около евро. Это означает, что к тому времени, как копченая рыба попадает в консервы, она может стоить шесть или семь евро», - сказал Энделе.

«Если сложить все вместе: зарплата выросла более чем в два раза, цена на рыбу - в три раза, все остальные расходы, коммунальные услуги и энергия - выросли, то рост цен неизбежен», - говорит совладелец Karavela.

Союз был основан в 2000 году, в него входят 13 латвийских рыбоперерабатывающих предприятий.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 38 реакций
Комментарии (0) 38 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мошенники могут, а экстренные службы — нет? В случае угрозы СМС придется ждать несколько дней

Важно 13:43

Важно 0 комментариев

В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.

В минувшие выходные много шума наделали сообщения, которые жители Латвии получили на свои мобильные телефоны. Якобы Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) просит отметить ближайшие убежища на случай чрезвычайной ситуации. Как оказалось - это были происки мошенников. Но это вскрыло другую серьезную проблему: многие латвийцы даже не представляют как получить информацию в случае реальной угрозы. Получим ли мы сообщения на свой телефон? На каком языке оно будет? Как узнать, что нужно делать? На эти вопросы Press.lv попытался получить ответы.

Читать
Загрузка

Рижская дума поддержала проект введения единого билета, включающего электрички

Новости Латвии 13:40

Новости Латвии 0 комментариев

Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.

Рижская дума сегодня поддержала пилотный проект по введению единого билета "Rīgas satiksme" и "Pasažieru vilciens" и решила поручить департаменту внешнего пространства и мобильности заключить договор с "Rīgas satiksme", "Pasažieru vilciens" и Автотранспортной дирекцией о его реализации.

Читать

Уже было договорились, но… Россия выдвинула новые требования по прекращению огня в Чёрном море

Мир 13:39

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассмотрит выдвинутые Россией требования для согласия на прекращение огня в Черном море.

Читать

Ринкевич предлагает Силине пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции

Важно 13:36

Важно 0 комментариев

Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Необходимо пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции, заявил в среду на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Эвикой Силиней президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать

Фильм ужасов: проект Cinema Critique сделали ироничный постер для мультфильма «Поток» и продают его. ФОТО

Важно 13:26

Важно 0 комментариев

Российский проект Cinema Critique, создающий ироничные постеры фильмов на основе отзывов о них, добрался до оскароносного «Потока». Вот как могла бы выглядеть реклама нашей национальной гордости, по их мнению:

Российский проект Cinema Critique, создающий ироничные постеры фильмов на основе отзывов о них, добрался до оскароносного «Потока». Вот как могла бы выглядеть реклама нашей национальной гордости, по их мнению:

Читать

Соцсети: «доколе у нас будут работать украинские врачи без знания госязыка»?

Важно 13:25

Важно 0 комментариев

Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:

Вообще-то, то, что у нас трудятся украинские медики, многим нравится - сегодня далеко не все врачи умеют и хотят говорить по-руссски. Хотя медицина - вещь специфическая. Однако не всем это по душе. Рита Моле у себя на страничке в Фейсбук пишет:

Читать

Ищите еду по скидкам? В соцсетях разгорелась дискуссия «Как понять, что вы — бедный

Новости Латвии 13:20

Новости Латвии 0 комментариев

В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».

В соцсети Х оживленную дискуссию вызвал некий пользователь, опубликовавший следующий пост: «Неприятная правда. Если вы, делая покупки в торговой сети вынуждены искать еду со скидками, то вы бедны. Или балансируете на пороге бедности. P.S. Я тоже в Rimi ищу скидки. Да, я балансирую на грани бедности. Но я не живу иллюзиями».

Читать