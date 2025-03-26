Латвийский союз рыбопереработчиков: рыба будет только дорожать

По его словам, в настоящее время отрасль переживает уникальный цикл роста цен - хотя логично было бы ожидать снижения цен, на самом деле они растут уже пять лет.

Энделе отметил, что нет оснований ожидать падения цен на сырье, поскольку запасы рыбы и ресурсы в целом не улучшаются.

"Я работаю в отрасли уже 20 лет - предыдущие периоды были такими, что если в один год цена на что-то росла, то в следующий год цена падала, иногда больше, иногда меньше. Каждый год происходило колебание цен, но вот уже пять лет цены растут», - сказал Энделе.

Он пояснил, что себестоимость продукции складывается из двух крупных статей расходов - заработной платы и цены на сырье.

"Для производства одной банки, помимо доставки рыбы на фабрику, требуется один человек, который вручную нанизывает рыбу на шампуры для копчения. К сожалению, этот процесс невозможно механизировать. Мы провели много исследований, а также вложили деньги в пилотные проекты по спиннингу рыбы, но на данный момент результат не соответствует оборудованию. После копчения рыбы один человек вручную упаковывает ее в банку. В любом случае, это ручная работа», - говорит президент организации.

По его словам, за последнее десятилетие зарплаты в рыбной отрасли выросли более чем в два раза, и теперь себестоимость банки рыбы стала точно такой же, как у конкурентов в Швеции, Норвегии и Франции. Но даже там нет огромных зарплат в рыбопереработке, так как в цехах работают в основном иммигранты.

Энделе также отметил, что за последние десять лет цена на сырую рыбу выросла в три раза. "Если в 2014 году рыба стоила около 30 центов за килограмм, то сегодня она стоит около евро. Это означает, что к тому времени, как копченая рыба попадает в консервы, она может стоить шесть или семь евро», - сказал Энделе.

«Если сложить все вместе: зарплата выросла более чем в два раза, цена на рыбу - в три раза, все остальные расходы, коммунальные услуги и энергия - выросли, то рост цен неизбежен», - говорит совладелец Karavela.

Союз был основан в 2000 году, в него входят 13 латвийских рыбоперерабатывающих предприятий.