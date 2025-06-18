«Латвийский продукт и низкая цена — несовместимы!» Почему на прилавках не хватает местной еды

Эксперт розничной торговли Хенрик Данусевич, чтобы продвинуть латвийские товары, нужно решить четыре ключевые проблемы: логистику, сроки поставок, нестабильное качество продукции и слабую маркетинговую поддержку. «Необходимо выстроить стабильную логистику, чтобы поставки шли регулярно по всей Латвии, включая малонаселённые регионы. Сейчас, например, ягоды собираются вечером, а магазины комплектуют заказы днём», — объяснил Данусевич.

Качество — ещё одна проблема. Не все фермеры могут гарантировать стабильный уровень продукции. «Бывает, и мы сами покупаем плохой картофель или помятые ягоды», — признал эксперт.

В числе решений было названо создание в магазинах специальных зон для сезонной местной продукции, за которые бы отвечали сами фермеры. Также важно усилить госпрограмму «От поля до стола», направленную именно на поддержку латвийских производителей и национальных сетей.

В вопросе цен стороныы были единодушны: «Латвийский продукт и самая низкая цена — это несовместимые понятия», подчеркнул Данусевич. Он также считает, что необходимо стимулировать выбор в пользу местных товаров, через поддержку локального производителя и покупательский патриотизм.

Сами ритейлеры намерены особо выделять товары с минимальной ценой. Теперь такие предложения планируют выделять, например, зелёным фоном в рекламе магазинов.