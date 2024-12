Латвийский мультфильм номинирован на «Золотой глобус»

На награду претендуют еще пять фильмов - "Головоломка-2" (Inside Out 2"), "Моана 2", "Мемуары улитки"(Memoir of a Snail)" "Уоллес и Громит: Птичья месть" (Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl) и "Дикий робот" (The Wild Robot).

"Золотой глобус", который часто называют предшественником "Оскара", будет вручен 6 января следующего года.

Как сообщалось, в минувшую субботу "Поток" получил премию Европейской киноакадемии в номинации "Лучший анимационный фильм".

Мультфильм представляет собой анимационную 3D-историю о Коте-индивидуалисте, который вынужден покинуть свой дом во время сильного наводнения и укрыться в маленькой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом и необитаемом мире, Кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с другими выжившими животными.