Латвийский медицинский стартап стал победителем всемирного конкурса и получил приз — 100 тысяч долларов

В конкурсе, который проводился в ОАЭ, участвовали 1000 стартапов со всего мира. Оценивалась значимость проблемы, решаемой предприятием, бизнес-модель, доходы и разработанная им инновация как таковая.

"Ну, честно говоря, не ожидали, поскольку впервые Латвия побеждает в конкурсе такого типа, с учетом того, что там были предприятия из Сингапура, Кореи, Таиланда с доходами по несколько десятков миллионов. Конечно, было желание и была надежда", - говорит Эмиль Сюндюков, основатель Longenesis.

Предприятие Longenesis основано в 2019 году, его услуги позволяют улучшить общение между врачами и пациентами, а именно, с помощью технологий пациентов можно удаленно и удобно подготовить к обследованиям и терапии, а также вести наблюдение и оказывать поддержку.