Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Латвийский историк: русскоязычные должны демонстрировать лояльность в вопросе войны России против Украины (2)

© LETA 20 августа, 2025 15:55

Выбор редакции 2 комментариев

Затянувшаяся неопределённость в войне России против Украины усилила нежелание латвийских русскоязычных занимать чёткую позицию. Об этом в интервью Latvijas Radio заявил ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского университета Мартиньш Капранс.

По его словам, данные последних опросов показывают: среди русскоязычных жителей Латвии снизилась поддержка Украины, а число тех, кто не готов занять сторону ни Киева, ни Москвы, наоборот выросло. При этом, отметил исследователь, это не означает роста симпатий к кремлёвским нарративам.

Анализ, проведённый Службой государственной безопасности, также подтверждает: открытого и массового одобрения российской агрессии среди русскоязычных нет. Но значительная их часть сегодня занимает нейтральную позицию и предпочитает не углубляться в тему войны.

«Эта устойчивая неопределённость подталкивает к тому, что люди стараются жить с показным равнодушием, дистанцируясь от всего, что связано с конфликтом», — отметил Капранс.

В то же время, по его оценке, «температура» межэтнических отношений в Латвии не снизилась. Общество движется к ожиданию, что русскоязычные должны демонстрировать лояльность и в вопросе российско-украинской войны, однако признаков серьёзного этнического конфликта в стране нет.

Комментируя высказывания вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (NA) о страхах перед нелегальными иммигрантами, исследователь подчеркнул: данные соцопросов не фиксируют роста подобных опасений. По его словам, речь скорее идёт о личных впечатлениях политика, на которых не стоит строить государственную политику.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 179 реакций
Комментарии (2) 179 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 24.08.2025
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
ЕС: украинские миллиарды
Sfera.lv 1 день назад
Министр Чударс: будущее Латвии зависит от регионов
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: полицейский на час
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (2)

Важно 11:14

Важно 2 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Важно 11:02

Важно 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать