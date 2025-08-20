По его словам, данные последних опросов показывают: среди русскоязычных жителей Латвии снизилась поддержка Украины, а число тех, кто не готов занять сторону ни Киева, ни Москвы, наоборот выросло. При этом, отметил исследователь, это не означает роста симпатий к кремлёвским нарративам.

Анализ, проведённый Службой государственной безопасности, также подтверждает: открытого и массового одобрения российской агрессии среди русскоязычных нет. Но значительная их часть сегодня занимает нейтральную позицию и предпочитает не углубляться в тему войны.

«Эта устойчивая неопределённость подталкивает к тому, что люди стараются жить с показным равнодушием, дистанцируясь от всего, что связано с конфликтом», — отметил Капранс.

В то же время, по его оценке, «температура» межэтнических отношений в Латвии не снизилась. Общество движется к ожиданию, что русскоязычные должны демонстрировать лояльность и в вопросе российско-украинской войны, однако признаков серьёзного этнического конфликта в стране нет.

Комментируя высказывания вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса (NA) о страхах перед нелегальными иммигрантами, исследователь подчеркнул: данные соцопросов не фиксируют роста подобных опасений. По его словам, речь скорее идёт о личных впечатлениях политика, на которых не стоит строить государственную политику.