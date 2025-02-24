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Латвийский астролог и глава разведки рассказали, видят ли он угрозу войны в Латвии

Редакция PRESS 24 февраля, 2025 09:45

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Фото: Estado Mayor de la Defensa

Астролог Андрис Рачс на презентации своей шестой книги затронул и тему войны, говорится в статье Гиты Виксне «Узнай, что звезды видят о войне» в «Privātā Dzīve».

Астролог не стал скрывать, что с момента вторжения России в Украину людей не покидает страх перед угрозой войны. Хотя он не консультирует по вопросам войны, Рачс, как он говорит, ощупывает и разглядывает эту тему.

На вопрос, видят ли звезды угрозу войны в Латвии, Рачс отвечает:

«У меня пока нет никаких указаний на это. Я не смотрю на звезды дальше двух лет».

Официальная позиция Латвии заключается в том, что на данный момент Путин не будет нападать ни на одну страну НАТО. Однако доклад, рассекреченный датской военной разведкой незадолго до Мюнхенской конференции по безопасности, показывает, что Россия может представлять угрозу НАТО, если война на Украине будет заморожена, передает Nekā personīga.
  
По оценкам разведки, если альянс не будет вооружаться такими же темпами, Россия сможет фактически начать войну против нескольких стран Балтийского региона примерно через два года, при этом будет готова к крупномасштабной войне, в которой США не будут участвовать, через пять лет.

«Мы говорим о сценариях. В настоящий момент, учитывая, что у России есть возможность вернуться в цивилизованный мир, говорить с теми же США, я не думаю, что Россия попытается обострить ситуацию в краткосрочной перспективе», - Эгил Шведс, директор Бюро по защите Конституции (БЗК). Важно учитывать тот факт, что Россия уже три года ведет полномасштабную войну против Украины. Такое крупномасштабное нападение со стороны России (на страну НАТО) было бы большим риском и большой дерзостью.

Впрочем, и в США ситуация уже немного другая. Если в предыдущей администрации Трампа были люди, которые отговаривали его от разрыва военных и дипломатических связей с другими союзниками по НАТО, то нынешние советники Белого дома на самом деле поощряют его к этому.

Ближайшие дни и недели определят не только исход так называемых украинских мирных переговоров, но и будущее Европы. Президент Франции и премьер-министр Великобритании объявили о своих визитах в Соединенные Штаты на новой неделе.

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