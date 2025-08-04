Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийских предпринимателей обвиняют в обеспечении ресурсами вооружённых сил РФ

© LETA 4 августа, 2025 09:20

Прокуратура выдвинула обвинение против членов правления зарегистрированного в Латвии АО Arta-F за обеспечение производства военной формы для российской армии. Предприятие совершило поставки фурнитуры для пошива одежды на сумму свыше 6 млн евро, как выяснило агентство LETA.

Не называя имен, Служба госбезопасности (СГБ, VDD) ранее информировала СМИ о том, что инициировала обвинение председателя и члена правления предприятия в косвенной передаче имущества одной из сторон вооруженного конфликта, происходящего вне Латвии, чья деятельность направлена против территориальной целостности другого государства, и в легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

По информации сайта Firmas.lv, председателем правления Arta-F до июля 2024 года, когда был начат процесс неплатежеспособности предприятия, являлся Владислав Андреев, а членом правления - Виталий Андреев. Они оба также являются совладельцами предприятия в равных долях.

В ходе следствия СГБ выяснила, что предприятие, зарегистрированное в Латвии поставляло свою продукцию - застежки для одежды, крепежные и иные элементы - зарегистрированным в России предприятиям "БТК групп" и "Округ", использовавшим эту продукцию для производства военной формы армии страны-агрессора.

Всего после вторжения России в Украину этим российским предприятиям было поставлено более тысячи тонн продукции Arta-F на общую сумму свыше 6 млн евро.

Изъятые СГБ документы, в том числе договоры поставки, содержат информацию о том, что эти российские предприятия приобретали продукцию Arta-F для выполнения заказов Минобороны РФ.

Кроме того, выяснилось, что латвийское предприятие с 2023 года для сокрытия этой незаконной деятельности целенаправленно использовало в качестве посредников другие предприятия, в том числе так называемые фирмы-прокладки.

Уголовный процесс начат также в связи с применением меры принуждения по отношению к латвийскому предприятию.

СГБ наложила арест на сумму в размере более 0,5 млн евро, изъятую наличными при обыске на объектах, связанных с предприятием. Арест наложен также на несколько объектов недвижимости, где велось производство, а также на частное владение, приобретенное на средства, полученные преступным путем.

Уголовный процесс по подозрению в обеспечении ресурсами для российской армии СГБ начала 13 октября 2023 года.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

