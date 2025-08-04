Латвийских предпринимателей обвиняют в обеспечении ресурсами вооружённых сил РФ

Не называя имен, Служба госбезопасности (СГБ, VDD) ранее информировала СМИ о том, что инициировала обвинение председателя и члена правления предприятия в косвенной передаче имущества одной из сторон вооруженного конфликта, происходящего вне Латвии, чья деятельность направлена против территориальной целостности другого государства, и в легализации средств, полученных преступным путем, в крупном размере.

По информации сайта Firmas.lv, председателем правления Arta-F до июля 2024 года, когда был начат процесс неплатежеспособности предприятия, являлся Владислав Андреев, а членом правления - Виталий Андреев. Они оба также являются совладельцами предприятия в равных долях.

В ходе следствия СГБ выяснила, что предприятие, зарегистрированное в Латвии поставляло свою продукцию - застежки для одежды, крепежные и иные элементы - зарегистрированным в России предприятиям "БТК групп" и "Округ", использовавшим эту продукцию для производства военной формы армии страны-агрессора.

Всего после вторжения России в Украину этим российским предприятиям было поставлено более тысячи тонн продукции Arta-F на общую сумму свыше 6 млн евро.

Изъятые СГБ документы, в том числе договоры поставки, содержат информацию о том, что эти российские предприятия приобретали продукцию Arta-F для выполнения заказов Минобороны РФ.

Кроме того, выяснилось, что латвийское предприятие с 2023 года для сокрытия этой незаконной деятельности целенаправленно использовало в качестве посредников другие предприятия, в том числе так называемые фирмы-прокладки.

Уголовный процесс начат также в связи с применением меры принуждения по отношению к латвийскому предприятию.

СГБ наложила арест на сумму в размере более 0,5 млн евро, изъятую наличными при обыске на объектах, связанных с предприятием. Арест наложен также на несколько объектов недвижимости, где велось производство, а также на частное владение, приобретенное на средства, полученные преступным путем.

Уголовный процесс по подозрению в обеспечении ресурсами для российской армии СГБ начала 13 октября 2023 года.