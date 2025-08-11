В общеобразовательных школах преподавали 20 390 учителей, в профессиональных учебных заведениях - 2451, в вузах и колледжах - 4884 преподавателя.

В профессиональных учебных заведениях, вузах и колледжах учитывались только те преподаватели, для которых это основное место работы, указали в ЦСУ.

Большинство педагогов были женщинами - 22 211.

По сравнению с предыдущим годом число педагогов практически не изменилось - в 2023/2024 учебном году в общеобразовательных школах работали 20 565 учителей, в профессиональных учебных заведениях - 2344, в вузах и колледжах - 4895 преподавателей.