Латвийские стройки топит дешевизна — или почему мы в итоге платим дороже чем соседи

Редакция PRESS 7 августа, 2025 13:03

Бизнес 0 комментариев

В Латвии масштабные строительные проекты по-прежнему реализуются по принципу самой низкой цены, что ведёт к перерасходам и конфликтам. Об этом заявил предприниматель и экономист Янис Ошлейс в подкасте “Piķis un ģēvelis!” на портале tv3.lv.

По его словам, в латвийской системе выигрывает тот, кто предлагает минимальную цену, независимо от того, во сколько в итоге обойдётся строительство. В результате подрядчики сознательно занижают первоначальные сметы, а затем возникают споры с государством о дополнительных затратах.

“Мы объявляем конкурс, выбираем того, кто обещает сделать дешевле всех. Получилось в итоге дорого за километр? Ну что ж, это же была самая дешёвая цена,” — поясняет Ошлейс.

Он отмечает, что в Эстонии применяется совершенно другой подход, так называемый “альянсный контракт”, при котором устанавливается целевая стоимость проекта, и все участники, от проектировщиков до строителей, работают вместе, чтобы в неё уложиться. При экономии выгода делится между государством и исполнителями, при перерасходе — ответственность также общая.

В Латвии же, по его мнению, подрядчик берёт на себя высокий риск, участвуя в проекте по принципу самой низкой цены. Особенно это актуально для Rail Baltica, где уже возникают споры и неопределённость по поводу дополнительных расходов.

“Строители не уверены, заплатит ли государство. Поэтому цены растут заранее, на всякий случай,” — говорит Ошлейс.

Он считает, что в условиях масштабных инвестиций и долгосрочных проектов Латвии необходимо отказаться от устаревшей модели “дешевле любой ценой” и перейти к системам, где приоритетом является результат, а не формальное соблюдение тендерных условий.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

