Жуть в Юрмале: вместо ремонта рабочий убил мужчину и пытался сжечь труп

Используя люк, обвиняемый проник через чердак в ту часть дома, где жил убитый. Взяв нож из комода, обвиняемый нанес жертве не менее десяти ударов в грудь, шею, голову и запястье, причинив тяжкие телесные повреждения, которые привели к его смерти.

Чтобы скрыть убийство, обвиняемый завернул труп в простыни и одеяла и отвез его на машине в лес в Тукумсском крае, где облил горючей жидкостью и поджег, что по закону считается осквернением трупа. Западно-Земгальская прокуратура завершила расследование и передала дело в суд.