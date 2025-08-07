Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Квартирный вопрос всё испортил: в Испании приступили к ликвидации аренды через Airbnb — местным негде жить

Редакция PRESS 7 августа, 2025 14:00

Мир 0 комментариев

Миллионы людей по всей Европе не в состоянии позволить себе жилье, и Испания – в эпицентре кризиса. В Барселоне стремительный рост арендной платы и спекуляции с недвижимостью ставят жителей на край пропасти.

С 2010 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем более чем на 50 процентов, в то время как арендная плата увеличилась на 26 процентов. Испания – одна из самых пострадавших стран: за последнее десятилетие арендная плата здесь выросла на 80 процентов. 

Кризис возник из-за целого «коктейля» факторов: дефицита жилья, высоких цен на строительство, бума краткосрочной аренды и спекуляций со стороны зарубежных инвесторов.

«Барселона – город, полный туристов. Аренда здесь запредельная», – утверждает Росарио Кастельо, которая давно живет в городе и состоит в профсоюзе арендаторов Sindicat de Llogateres. 

После покупки ее дома компанией Vandor Group, принадлежащей британскому фонду Patron Capital, Росарио столкнулась с угрозой выселения. «Я живу в этой квартире уже 26 лет», – объясняет Росарио. «Здесь я вырастила своих детей, здесь же находится мой бренд одежды Pinku No Kuma », – говорит она, показывая платья, которые шьет вместе с дочерью. «А теперь Vandor хочет отнять у меня дом – и всё, чего я здесь добилась», – добавляет она.

Росарио – последняя из прежних жильцов-арендаторов здания. Все остальные квартиры были переоборудованы в коливинги – их сдают иностранцам в краткосрочную аренду. «Фонды-стервятники массово скупают целые здания ради спекуляций. А нас просто выставляют за дверь!» – возмущается Кастельо. «Этому надо положить конец!» Несмотря на то, что срок аренды истек, она отказывается съезжать и ведет судебное разбирательство с владельцем, которому она все еще платит аренду. «Они предложили мне мизерную компенсацию, лишь бы я ушла, – объясняет она, – но цены на аренду просто запредельные. Мне некуда идти». 

По всей Барселоне жители, оказавшиеся в похожей ситуации, объединяются. При поддержке организации Sindicat de Llogateres они борются с выселениями и требуют вмешательства властей. 

«Право на жилье совершенно не защищено», – заявляет Мартина Гес Торра, еще одна участница профсоюза. «И мы будем бороться за него вместе».

Испанские власти пытаются взять кризис под контроль. Среди принятых мер – удаление 65 000 объявлений Airbnb, повышение налогов на покупку недвижимости гражданами стран, не входящих в ЕС, и введение ограничений на аренду жилья.

«Мы начали регулировать рост арендных цен», – говорит мэр Барселоны Хауме Кольбони, отметив снижение цен в городе на восемь процентов. 

Другая масштабная мера позволит к 2028 году ликвидировать все квартиры Airbnb в городе – 10 000 домов будет возвращено в жилое пользование. «В Каталонии краткосрочная аренда также подпадет под те же ограничения цен», – добавляет мэр. «Это серьезно снижает доходность для инвестфондов – и это хороший сдерживающий фактор».

Хауме Кольбони возглавляет инициативу «Альянс мэров за жилье», в которой участвуют 15 крупных европейских городов. Они представили Евросоюзу Европейский план действий в сфере жилья, призывающий Брюссель инвестировать в доступное жилье и вывести такие расходы из-под ограничений правил госфинансирования.

 «Европейская комиссия обязана действовать», – настаивает Кольбони.  «Если граждане увидят, что европейские институты игнорируют проблему такого масштаба, это может спровоцировать кризис легитимности», – говорит он и заключает: «Это не просто социальная проблема. Речь идет о будущем европейского проекта и самой демократии».

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

