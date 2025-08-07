Квартирный вопрос всё испортил: в Испании приступили к ликвидации аренды через Airbnb — местным негде жить

С 2010 года цены на жилье в Евросоюзе выросли в среднем более чем на 50 процентов, в то время как арендная плата увеличилась на 26 процентов. Испания – одна из самых пострадавших стран: за последнее десятилетие арендная плата здесь выросла на 80 процентов.

Кризис возник из-за целого «коктейля» факторов: дефицита жилья, высоких цен на строительство, бума краткосрочной аренды и спекуляций со стороны зарубежных инвесторов.

«Барселона – город, полный туристов. Аренда здесь запредельная», – утверждает Росарио Кастельо, которая давно живет в городе и состоит в профсоюзе арендаторов Sindicat de Llogateres.

После покупки ее дома компанией Vandor Group, принадлежащей британскому фонду Patron Capital, Росарио столкнулась с угрозой выселения. «Я живу в этой квартире уже 26 лет», – объясняет Росарио. «Здесь я вырастила своих детей, здесь же находится мой бренд одежды Pinku No Kuma », – говорит она, показывая платья, которые шьет вместе с дочерью. «А теперь Vandor хочет отнять у меня дом – и всё, чего я здесь добилась», – добавляет она.

Росарио – последняя из прежних жильцов-арендаторов здания. Все остальные квартиры были переоборудованы в коливинги – их сдают иностранцам в краткосрочную аренду. «Фонды-стервятники массово скупают целые здания ради спекуляций. А нас просто выставляют за дверь!» – возмущается Кастельо. «Этому надо положить конец!» Несмотря на то, что срок аренды истек, она отказывается съезжать и ведет судебное разбирательство с владельцем, которому она все еще платит аренду. «Они предложили мне мизерную компенсацию, лишь бы я ушла, – объясняет она, – но цены на аренду просто запредельные. Мне некуда идти».

По всей Барселоне жители, оказавшиеся в похожей ситуации, объединяются. При поддержке организации Sindicat de Llogateres они борются с выселениями и требуют вмешательства властей.

«Право на жилье совершенно не защищено», – заявляет Мартина Гес Торра, еще одна участница профсоюза. «И мы будем бороться за него вместе».

Испанские власти пытаются взять кризис под контроль. Среди принятых мер – удаление 65 000 объявлений Airbnb, повышение налогов на покупку недвижимости гражданами стран, не входящих в ЕС, и введение ограничений на аренду жилья.

«Мы начали регулировать рост арендных цен», – говорит мэр Барселоны Хауме Кольбони, отметив снижение цен в городе на восемь процентов.

Другая масштабная мера позволит к 2028 году ликвидировать все квартиры Airbnb в городе – 10 000 домов будет возвращено в жилое пользование. «В Каталонии краткосрочная аренда также подпадет под те же ограничения цен», – добавляет мэр. «Это серьезно снижает доходность для инвестфондов – и это хороший сдерживающий фактор».

Хауме Кольбони возглавляет инициативу «Альянс мэров за жилье», в которой участвуют 15 крупных европейских городов. Они представили Евросоюзу Европейский план действий в сфере жилья, призывающий Брюссель инвестировать в доступное жилье и вывести такие расходы из-под ограничений правил госфинансирования.

«Европейская комиссия обязана действовать», – настаивает Кольбони. «Если граждане увидят, что европейские институты игнорируют проблему такого масштаба, это может спровоцировать кризис легитимности», – говорит он и заключает: «Это не просто социальная проблема. Речь идет о будущем европейского проекта и самой демократии».