Женщина из Латвии погибла на отдыхе в Белоруссии

Ильменек – озеро рядом с агрогородком Слободка, центром одноименного сельского совета, расположено на подъезде от автодороги местного значения Н2100 «Браслав – Друя» в 10 километрах от Браслава на северо-восток.

Официальный представитель Витебского областного управления МЧС Софья Глинская рассказала Kraj.by: – 4 августа в 17:22 в центр оперативного управления Браславского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в озере Ильменек обнаружена утонувшая женщина. Работники общества спасения на водах (ОСВОД) выехали на место, извлекли тело погибшей женщины 1970 года рождения из воды и доставили его на берег. Установлено, что погибшая была инвалидом третьей группы по заболеванию опорно-двигательного аппарата.

Обстоятельства трагедии

По словам Софьи Глинской, из обстоятельств трагедии известно, что женщина со своим мужем находилась в гостях у родственников. Около 14:30 супруги пошли на озеро искупаться. Муж отправился искать место для купания, а его жена, которая почувствовала недомогание, осталась на берегу.

Когда мужчина вернулся, супруги на месте не было, лежали только ее вещи. Муж решил, что она купается, поплыл искать жену и обнаружил ее примерно в пяти метрах от берега в воде лицом вниз.

На место трагедии выезжал начальник Браславской спасательной станции ОСВОД Андрей Ахрамович. Он сообщил нашему порталу:

– Женщина постоянно проживала в Даугавпилсском районе Латвийской республики. В Браславском районе с мужем находилась в гостях у своего родного брата.

Проверку по факту гибели человека проводит Следственный комитет. Причину смерти женщины установит назначенная следователем судебно-медицинская экспертиза.