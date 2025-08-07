Для пенсионеров по средам — бесплатно: Рижский зоопарк приглашает

-Каждую среду пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения получают бесплатный вход в Рижский зоопарк.

-Прогуляйтесь бодрым утром мимо тюленей и верблюдов или насладитесь спокойным днём, наблюдая за жирафами, фламинго и лемурами. Приходите одни, с друзьями или пригласите внуков!

Рижский зоопарк открыт ежедневно с 10:00 до 19:00!

...Новшество наверняка привлечет интерес сениоров, ведь цены на посещение зоопарка давно уже многим не по карману. Например, обычный билет для взрослого стоит 15 евро, для студентов и пенсионеров — 10 евро, а для детей от 4 до 17 лет — 8 евро.