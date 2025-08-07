Какое оскорбление латышского гимна! Люди возмущены увиденным у президентского дворца (ВИДЕО)

Протестующие скандировали несколько лозунгов, в том числе « Свободная, свободная Палестина» , «Руки правительства обагрены кровью», «Нетаньяху, сколько еще людей ты убьешь сегодня», «Европа финансирует, Израиль бомбит» и «Латвия финансирует, Израиль бомбит».
Правда, делали они это и тогда, когда звучал гимн Латвии.
«В то время, когда президент Израиля прибыл в Латвию и на торжественной церемонии в Президентском дворце звучит гимн Латвии, «Free Free Falestin» продолжает выкрикивать свои пикетные лозунги. Это демонстративное проявление неуважения к государственному гимну! Вот уж точно, ни стыда, ни чести!» — пишет Янис на сайте «X».
Комментаторы удивлялись:
-Почему их не арестовали? Было ли разрешено это собрание? Во время зарубежного визита в президентский дворец?
-Я обычно терпим к дуракам, но этих ребят действительно нужно было избить палками.
-Кучка альтернативно настроенных граждан. Но в этом и суть демократии: каждый имеет право высказать своё мнение...
Laikā, kad Izraēlas prezidents ir ieradies Latvijā un svinīgajā ceremonijā pie Valsts prezidenta pils skan Latvijas valsts himna, "Frī Frī Falestain" turpina kliegt savus piketa saukļus. Šī ir demonstratīva necieņas izrādīšana valsts himnai! Tiešām, ne kauna, ne goda! pic.twitter.com/EA8Y3UbH3q— Jānis Pelcis (@Janis_Pelcis) August 5, 2025