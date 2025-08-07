Какое оскорбление латышского гимна! Люди возмущены увиденным у президентского дворца (ВИДЕО)

Протестующие скандировали несколько лозунгов, в том числе « Свободная, свободная Палестина» , «Руки правительства обагрены кровью», «Нетаньяху, сколько еще людей ты убьешь сегодня», «Европа финансирует, Израиль бомбит» и «Латвия финансирует, Израиль бомбит».

Правда, делали они это и тогда, когда звучал гимн Латвии.

«В то время, когда президент Израиля прибыл в Латвию и на торжественной церемонии в Президентском дворце звучит гимн Латвии, «Free Free Falestin» продолжает выкрикивать свои пикетные лозунги. Это демонстративное проявление неуважения к государственному гимну! Вот уж точно, ни стыда, ни чести!» — пишет Янис на сайте «X».

Комментаторы удивлялись:

-Почему их не арестовали? Было ли разрешено это собрание? Во время зарубежного визита в президентский дворец?

-Я обычно терпим к дуракам, но этих ребят действительно нужно было избить палками.

-Кучка альтернативно настроенных граждан. Но в этом и суть демократии: каждый имеет право высказать своё мнение...