В Германии банды воров обносят магазины на миллиарды евро: полиция разводит руками

По словам Гента, кражи все чаще организуются бандами. "Группы преступников ездят по центрам городов, крадут высококачественные товары - парфюмерию, обувь, электронику - и продают их на сером рынке". Сотрудники также сталкиваются с более агрессивными преступниками, если пытаются противостоять им.

В правоохранительных органах наблюдаются серьезные недостатки, которыми пользуются воры: "Ритейлеры выдвигают обвинения, а прокуратура затем закрывает дело из соображений эффективности. В результате многие ритейлеры разочаровываются и больше не сообщают в полицию о кражах в магазинах, - продолжает Гент. - Число незарегистрированных случаев чрезвычайно велико: 98% краж не регистрируются".

В США товары все чаще закрывают за стеклом. Гент опасается, что это может стать необходимым и в Германии, хотя это "выражение недоверия ко всем покупателям" - там "более 90% покупателей честны". Поэтому государство должно лучше оснастить правоохранительные органы. Гент не видит связи между новыми кассами с самосканированием и ростом числа краж: "Мы не можем подтвердить эту связь".