В Германии банды воров обносят магазины на миллиарды евро: полиция разводит руками

Редакция PRESS 7 августа, 2025 13:07

Ущерб от магазинных краж в Германии в 2024 году составил около трех миллиардов евро. Ритейлеры Германии жалуются на заметный рост магазинных краж и недостаточное преследование виновных. "В 2024 году ущерб от магазинных краж составил три миллиарда евро - на 20% больше, чем в 2022 году", - заявил порталу t-online Штефан Гент, управляющий директор Немецкой ассоциации розничной торговли (HDE).

По словам Гента, кражи все чаще организуются бандами. "Группы преступников ездят по центрам городов, крадут высококачественные товары - парфюмерию, обувь, электронику - и продают их на сером рынке". Сотрудники также сталкиваются с более агрессивными преступниками, если пытаются противостоять им.

В правоохранительных органах наблюдаются серьезные недостатки, которыми пользуются воры: "Ритейлеры выдвигают обвинения, а прокуратура затем закрывает дело из соображений эффективности. В результате многие ритейлеры разочаровываются и больше не сообщают в полицию о кражах в магазинах, - продолжает Гент. - Число незарегистрированных случаев чрезвычайно велико: 98% краж не регистрируются".

В США товары все чаще закрывают за стеклом. Гент опасается, что это может стать необходимым и в Германии, хотя это "выражение недоверия ко всем покупателям" - там "более 90% покупателей честны". Поэтому государство должно лучше оснастить правоохранительные органы. Гент не видит связи между новыми кассами с самосканированием и ростом числа краж: "Мы не можем подтвердить эту связь".

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

