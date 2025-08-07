«Почему бы нам не закрыть магазины в 20:00?» Глава крупной торговой сети предлагает сэкономить

По мнению Кристеле Меты, более раннее закрытие магазинов позволило бы торговым сетям сэкономить. «Если бы в стране сложилось единое мнение, что продуктовые магазины могли бы закрываться уже в 20:00, а, например, по воскресеньям — в 17:00, это дало бы значительную экономию», — считает она.

«Важно, чтобы сокращение рабочего времени затронуло большинство магазинов по всей Эстонии и разница составляла бы как минимум два часа в будние дни и три-четыре часа — в выходные или праздничные дни», — продолжила Мета.

По её словам, сокращение рабочего времени всего на один час не даст существенной экономии — рабочие часы нужно существенно сократить во всех торговых точках. Основные сбережения, по мнению Меты, связаны со снижением количества сотрудников. Этого можно добиться при значительном сокращении рабочего времени магазинов, что позволит реорганизовать смены.

Она указала, что средние расходы на одного сотрудника в компании составляют около 1700 евро в месяц. Ранее уже обсуждалась идея более раннего закрытия магазинов, однако тогда торговые сети указывали, что это не даст значительной экономии, так как холодильники всё равно нужно поддерживать в рабочем состоянии, а арендную плату платить в любом случае.

По словам конкурентов «Rimi», ситуация с тех пор не изменилась. Однако Кристеле Мета уверена в обратном: по её мнению, за последние годы расходы на рабочую силу резко выросли и стали крупнейшей статьёй расходов в розничной торговле, сообщает «Postimees.ee».

Конкуренты с этим мнением не согласны. Руководитель по продажам и маркетингу «Maxima Eesti» Яаника Терасмаа не видит смысла договариваться о более раннем закрытии магазинов. Хотя изначально это может показаться способом сэкономить, на практике эффект будет незначительным, и Терасмаа не понимает подход «Rimi».

По её словам, основные операционные расходы всё равно не уменьшатся. Даже расходы на сотрудников почти не изменятся, так как при более коротком рабочем времени работникам придётся работать интенсивнее — раскладывать товары и обслуживать кассу, поскольку клиенты будут приходить раньше.

Также не снизятся расходы на аренду, маркетинг, логистику, уборку, ремонт, а также налог на упаковку.

Председатель правления «Coop Eesti» Райнер Рохтла отмечает, что закрытие магазина на день или два увеличит объём непроданных товаров.

«Мы продаём много продукции эстонских производителей — она свежая, качественная и содержит меньше консервантов, чем многие импортные товары. Если магазины будут закрыты, продукты придётся утилизировать, появятся дополнительные расходы и возрастёт количество пищевых отходов», — подчёркивает он.

Представители торговых сетей также признают, что координация сокращения рабочего времени между магазинами невозможна, поскольку это приравнивается к ценовому картелю.

Представитель «Coop Eesti» Райнер Рохтла напоминает, что в некоторых странах предпринимались попытки сократить рабочее время магазинов или даже регулировать его на государственном уровне, однако такие меры часто смягчались или вовсе отменялись.

Тем не менее Кристеле Мета считает, что рано или поздно может наступить момент, когда ради сохранения бизнеса всё же придётся принимать решения о частичном закрытии магазинов.

«Мы уже сейчас видим, что в менее населённых местах магазины часто работают только с девяти до семи», — заключает она. В то же время Мета признаёт, что эстонцы привыкли к тому, что магазины работают с раннего утра до позднего вечера, и изменить этот устоявшийся порядок очень трудно.