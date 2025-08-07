Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Почему бы нам не закрыть магазины в 20:00?» Глава крупной торговой сети предлагает сэкономить

Редакция PRESS 7 августа, 2025 13:39

В целях экономии продуктовые магазины могут закрываться раньше — с таким предложением выступила руководительница «Rimi Eesti» Кристеле Мета. Однако руководители других торговых сетей считают эту идею необоснованной и невыгодной. Такие дискуссии ведутся в Эстонии, но и в Латвии эта тема может стать актуальной, учитывая недавно принятые ограничения на продажу алкоголя после 20:00.

По мнению Кристеле Меты, более раннее закрытие магазинов позволило бы торговым сетям сэкономить. «Если бы в стране сложилось единое мнение, что продуктовые магазины могли бы закрываться уже в 20:00, а, например, по воскресеньям — в 17:00, это дало бы значительную экономию», — считает она.

«Важно, чтобы сокращение рабочего времени затронуло большинство магазинов по всей Эстонии и разница составляла бы как минимум два часа в будние дни и три-четыре часа — в выходные или праздничные дни», — продолжила Мета.

По её словам, сокращение рабочего времени всего на один час не даст существенной экономии — рабочие часы нужно существенно сократить во всех торговых точках. Основные сбережения, по мнению Меты, связаны со снижением количества сотрудников. Этого можно добиться при значительном сокращении рабочего времени магазинов, что позволит реорганизовать смены.

Она указала, что средние расходы на одного сотрудника в компании составляют около 1700 евро в месяц. Ранее уже обсуждалась идея более раннего закрытия магазинов, однако тогда торговые сети указывали, что это не даст значительной экономии, так как холодильники всё равно нужно поддерживать в рабочем состоянии, а арендную плату платить в любом случае.

По словам конкурентов «Rimi», ситуация с тех пор не изменилась. Однако Кристеле Мета уверена в обратном: по её мнению, за последние годы расходы на рабочую силу резко выросли и стали крупнейшей статьёй расходов в розничной торговле, сообщает «Postimees.ee».

Конкуренты с этим мнением не согласны. Руководитель по продажам и маркетингу «Maxima Eesti» Яаника Терасмаа не видит смысла договариваться о более раннем закрытии магазинов. Хотя изначально это может показаться способом сэкономить, на практике эффект будет незначительным, и Терасмаа не понимает подход «Rimi».

По её словам, основные операционные расходы всё равно не уменьшатся. Даже расходы на сотрудников почти не изменятся, так как при более коротком рабочем времени работникам придётся работать интенсивнее — раскладывать товары и обслуживать кассу, поскольку клиенты будут приходить раньше.

Также не снизятся расходы на аренду, маркетинг, логистику, уборку, ремонт, а также налог на упаковку.

Председатель правления «Coop Eesti» Райнер Рохтла отмечает, что закрытие магазина на день или два увеличит объём непроданных товаров.

«Мы продаём много продукции эстонских производителей — она свежая, качественная и содержит меньше консервантов, чем многие импортные товары. Если магазины будут закрыты, продукты придётся утилизировать, появятся дополнительные расходы и возрастёт количество пищевых отходов», — подчёркивает он.

Представители торговых сетей также признают, что координация сокращения рабочего времени между магазинами невозможна, поскольку это приравнивается к ценовому картелю.

Представитель «Coop Eesti» Райнер Рохтла напоминает, что в некоторых странах предпринимались попытки сократить рабочее время магазинов или даже регулировать его на государственном уровне, однако такие меры часто смягчались или вовсе отменялись.

Тем не менее Кристеле Мета считает, что рано или поздно может наступить момент, когда ради сохранения бизнеса всё же придётся принимать решения о частичном закрытии магазинов.

«Мы уже сейчас видим, что в менее населённых местах магазины часто работают только с девяти до семи», — заключает она. В то же время Мета признаёт, что эстонцы привыкли к тому, что магазины работают с раннего утра до позднего вечера, и изменить этот устоявшийся порядок очень трудно.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать