Латвийские компании хотят больше привлекать ИИ к выполнению задач по управлению человеческими ресурсами и делопроизводству

Редакция PRESS 16 декабря, 2025 11:40

За три года с тех пор, как модели генеративного искусственного интеллекта (ИИ) стали доступны широкой публике, они успели занять важное место в повседневной работе компаний. В исследовании «Цифровой портрет руководителя 2025» выяснилось, что до сих пор наиболее широко использовались текстовые генераторы, но пожелания бизнес-пользователей гораздо амбициознее. Компании хотели бы доверить ИИ гораздо больше ответственных задач, включая планирование загрузки персонала и подготовку официальных документов.

Результаты опроса латвийских компаний показывают, что наибольший интерес вызывает привлечение ИИ к работе отдела человеческих ресурсов. 46,2% всех респондентов хотели бы доверить инструментам ИИ планирование загрузки сотрудников и составление рабочих графиков. Среди руководителей высшего и среднего звена это желание еще сильнее - 49% опрошенных рассматривают такую возможность. Учитывая, что планирование в значительной степени является математической задачей, инструменты ИИ справились бы с ней очень хорошо, равномерно распределяя рабочую нагрузку и планируя достаточно продолжительные периоды отдыха.

Второе по популярности желание - доверить ИИ обязанности помощника юриста или делопроизводителя. В настоящее время генеративные чат-боты интенсивно используются для составления электронных писем и заявлений, но предприниматели хотят полагаться на них также при подготовке различных договоров, приказов и других документов делопроизводства. Если бы в бизнес-среде была уверенность, что ИИ не допустит ошибок, то такими услугами специалистов охотно воспользовались бы 42,8% всех опрошенных. И в этом вопросе интерес руководителей к ИИ сильнее, чем у работников. В первой группе виртуальных помощников в своей команде хотели бы видеть 48% респондентов, среди работников - 37,1%.

Относительно большой интерес также вызывает привлечение ИИ к ведению социальных сетей и подготовке маркетинговых материалов. Эти работы умным цифровым инструментам планируют доверить 37,2% опрошенных, в то время как 31,7% в будущем передали бы ИИ бухгалтерию, а 30,3% - обслуживание клиентов.

Меньше доверяют способности ИИ справляться с продвижением и активными продажами. В этой сфере на чат-боты положились бы только 20,7% компаний, а в производственных вопросах еще меньше. Только 13,1% компаний планируют в обозримом будущем допустить ИИ к управлению производственным оборудованием и логистической сетью.

«Ближайшие несколько лет более четко обозначат роль ИИ в предпринимательской деятельности: цифровые инструменты превратятся из индивидуальных помощников, используемых отдельными работниками для выполнения специфических задач, в реальных коллег с четко определенным описанием работы. Это означает, что как работодателям, так и работникам придется приспосабливаться к фундаментальным изменениям и вызванным ими вызовам, но в долгосрочной перспективе трансформация приведет к более продуктивной работе, более высокому ВВП, более благополучному обществу и, возможно, поможет решить проблему нехватки рабочей силы. Приятно осознавать, что латвийские компании понимают позитивный вклад ИИ и интегрируют его в повседневную работу», — заключает Виестурс Слайдиньш, руководитель компании Jumis Pro, проводившей исследование.

Исследование «Цифровой портрет руководителя 2025» было проведено осенью 2025 года и в нем приняли участие 145 руководителей, заведующих отделами и сотрудников латвийских компаний.

МОН сокращает бюрократию: директора сами смогут согласовывать изменения нагрузки педагогов

В понедельник правительство поддержало предложенные Министерством образования и науки (МОН) изменения в порядке учета рабочего времени и расчета зарплаты педагогов.

Зам. начальника госполиции Гришин возглавит налогово-таможенную полицию

Сегодня правительство утвердило в должности начальника налогово-таможенной полиции (НТП) с 1 января 2026 года заместителя начальника Государственной полиции Андрея Гришина.

Усиленный режим погранохраны на границе с Белоруссией будет продлен

В понедельник правительство продлило до 30 июня 2026 года усиленный режим работы системы пограничной охраны на границе с Белоруссией.

К нам активно бегут украинские юноши: но Латвия в 2026-ом сокращает меры поддержки

Этой осенью в Латвии выросло число молодых граждан Украины в возрасте от 18 до 22 лет, получивших статус временной защиты. Об этом свидетельствует информация Министерства внутренних дел, представленная правительству. Рост зафиксирован в период с сентября по ноябрь и, вероятнее всего, связан с решением властей Украины в конце августа отменить запрет на выезд за границу для мужчин этой возрастной группы.

По соображениям безопасности: в Латвию не пустили гражданина Украины и гражданина Германии

В воскресенье по соображениям безопасности Государственная пограничная охрана запретила въезд в Латвию одному гражданину Германии и одному гражданину Украины, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пограничной охране.

Россию подозревают в разработке оружия против спутников Starlink

Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, нацеленное на спутники Starlink американского миллиардера Илона Маска , сообщило в понедельник, 22 декабря, агентство АР со ссылкой на разведслужбы двух неназванных стран НАТО, пишет "Дойче велле".

STEM «съедает» английский: Британия бьёт тревогу

Британские университеты всё чаще сталкиваются с тревожной картиной: абитуриенты массово уходят в STEM, а английская литература и другие гуманитарные дисциплины стремительно теряют студентов.

